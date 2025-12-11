Procuraduría formula cargos al personero de Tunja por presuntas irregularidades en contratos de obra

Personero delegado también fue vinculado al proceso por presuntas fallas en la supervisión y vulneración del principio de planeación.

Tunja

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona Rueda, por su presunta participación indebida en la adición y suscripción de contratos relacionados con la remodelación de las instalaciones de la Personería, cuando la obra registraba un avance inferior al 1 %.

Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, Villabona habría firmado una adición contractual el 29 de diciembre de 2021 por un valor cercano a $130 millones, y un contrato bilateral de obra pública el 16 de diciembre del mismo año por más de $250 millones, decisiones que habrían generado un posible detrimento patrimonial.

El ente de control señaló que, al suscribir estos negocios jurídicos, el funcionario presuntamente excedió las previsiones iniciales del proyecto, impactando de manera negativa el presupuesto asignado para la intervención de la sede de la Personería.

El Ministerio Público también formuló cargos contra Giovani Absalón Rojas Díaz, personero delegado para los Servicios Públicos, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, quien actuaba como supervisor de los contratos cuestionados.

De acuerdo con la Procuraduría, las actuaciones de Villabona Rueda y Rojas Díaz habrían vulnerado el principio de planeación, por lo que de manera provisional calificó la presunta conducta de ambos como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.