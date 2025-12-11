Nadia Blel renunció irrevocablemente a la presidencia del Partido Conservador

La senadora Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador.

A través de una carta que fue enviada al Directorio Nacional de la Colectividad, Blel informó que seguirá al mando del Partido hasta el próximo 16 de diciembre e indicó que su renuncia se debe a que busca enfocarse en su candidatura al Congreso y así mismo, competir en igualdad de condiciones con sus copartidarios.

“Hoy, de cara a las próximas elecciones y siendo fiel a los principios y valores que han guiado mi vida y mi formación política, he decidido dar un paso al costado de la Presidencia para concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado de la República. Lo hago con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con mis compañeros de partido”.

En dicha misiva la senadora Nadia Blel señaló además que durante los 17 meses que estuvo en la presidencia del Partido se tomaron “decisiones firmes en defensa de las libertades, de la democracia y del principio de separación de poderes, siempre actuando con responsabilidad, serenidad y profundo amor por este partido y por el país”.

Agregó que se recorrieron todas las regiones del país y que se logró conformar un equipo de candidatos al Congreso que asegura representa la identidad del conservatismo.

“Personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso. Una lista equilibrada, con liderazgo territorial y respaldo ciudadano. Estoy segura de que los resultados electorales superarán las expectativas, porque cada paso que hemos dado ha sido con dedicación, con entrega y con un sentido de servicio que no conoce descanso”.

Hay que señalar que ahora el Partido Conservador no solo deberá resolver sus pujas internas y definir quién será su candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año, sino que ahora el Directorio Nacional de la colectividad deberá elegir a un nuevo presidente o presidenta.