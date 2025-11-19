Juan Guillermo Zuluaga renuncia a la presidencia: apoyará a ganador en la Fuerza de las Regiones

Este miércoles el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y quien hacía parte de la coalición de la Fuerza de las Regiones, renunció a su precandidatura presidencial.

#RetoElecciones2026 Esta es el carta con la que el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga oficializa la renuncia a su precandidatura presidencial.



“Es hora de tomar definiciones y yo no tengo miedo de tomarlas. Quiero contribuir a la democracia y trabajar juntos por la unidad, por… pic.twitter.com/ynTIlcVZkU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2025

El exgobernador publicó una carta en su cuenta de X oficializando su declinación y en la que aseguró que toma la decisión para contribuir a la democracia y aportar al fortalecimiento de la unidad de cara a las elecciones del próximo año.

“Es hora de definiciones y yo no tengo miedo de tomarlas. Quiero contribuir a la democracia y trabajar JUNTOS por la unidad, por eso postergo mi aspiración a la presidencia de la República”.

De acuerdo con Zuluaga a medida que se acercan las elecciones, “son demasiadas las opciones que se presentan ante la gente solicitando su apoyo”, por lo que advierte que el hecho de que haya casi 100 precandidatos genera confusión e incertidumbre en el electorado.

“En la otra orilla, por el contrario, las perversas políticas petristas han logrado congregarse en torno a la figura del maligno Iván Cepeda, mientras los grupos armados de terroristas se fortalecen y retoman el control de vastos territorios del país”.

Zuluaga apoyará al ganador de la Fuerza de las Regiones

En la misiva el exgobernador afirmó que honrará su palabra al apoyar en los comicios presidenciales a quien resulte el candidato único entre Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cardenas y agradeció además a quienes lo apoyaron durante su campaña.

“Honraré mi palabra de apoyar al candidato de la Fuerza de las Regiones. Agradezco de corazón a mi equipo de trabajo y a más de un millón doscientas mil personas que me respaldaron con su firma”.

Juan Guillermo Zuluaga agregó que “Colombia está primero y el peligro de reproducción del petrismo, unido a los bandidos que nos están desafiando”, e insistió en que el país “reclama de nosotros responsabilidad у grandeza”.