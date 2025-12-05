Partido Conservador presentó lista bolivarense a Congreso: Nadia Blel lidera el grupo

Ante un lleno total en Cartagena, con la presencia de cientos de bolivarenses, la senadora Nadia Blel oficializó su candidatura al Senado de la República para el periodo 2026–2030, en un evento que también marcó la presentación de los candidatos a la Cámara por Bolívar.

Desde el escenario, Blel fue categórica: Colombia necesita decisiones serias, liderazgo con carácter y resultados reales, no improvisaciones ni discursos vacíos. Afirmó que su nueva aspiración representa la continuidad de un trabajo que ha construido durante más de una década junto a miles de colombianos y, especialmente, con el respaldo histórico del departamento de Bolívar.

“Este país todavía tiene un rumbo claro… un rumbo que nace del orden, se sostiene en la familia, protege la vida y respeta la autoridad. Bolívar exige líderes con visión y carácter, y yo estaré donde siempre he estado: del lado de la gente y defendiendo lo esencial”, señaló.

La Senadora enfatizó que su trabajo legislativo continuará centrado en la defensa del derecho a la salud, la protección de las mujeres y los niños, el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento institucional y la construcción de soluciones desde las regiones.

Recalcó que su compromiso con Bolívar es permanente y que su visión es clara: avanzar hacia un país donde los derechos de los ciudadanos estén realmente protegidos y donde las reformas se hagan con rigor técnico y responsabilidad.

“La gente está cansada de la improvisación. Colombia necesita orden, claridad y decisiones firmes. Bolívar va por buen rumbo y ese rumbo continuará con ustedes y por ustedes”, afirmó.

Durante su intervención, la Senadora agradeció el respaldo de líderes comunitarios, empresarios, mujeres, jóvenes y ciudadanos que la han acompañado desde 2014, recordando que Bolívar ha sido decisivo en cada una de sus victorias electorales.

“Bolívar ha sido mi motor y los colombianos mi causa. Aún tenemos mucho por transformar y no voy a abandonar las luchas que le importan de verdad a la gente”, añadió.

En el acto, la Congresista también presentó oficialmente a los seis candidatos a la Cámara por

Bolívar del Partido Conservador, afirmando que este será el primer paso de muchas victorias que el departamento construirá unido.

Finalmente, anunció que volverá a aspirar al Senado con el número 2, el mismo con el que ha recibido el respaldo de miles de bolivarenses y colombianos, reafirmando que seguirá representando a su departamento con firmeza, coherencia y compromiso.

Otros candidatos presentes

Alonso del Río, María Camila Salas (cabeza de lista a cámara), Juliana Aray, Andrés Montes, Nicolás Montes y María Paula Caballero, también estuvieron presentes con apoyos demostrando intenciones de obtener una curul en el legislativo.