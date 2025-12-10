Figura de la Liga Colombiana 2025 manifestó su deseo de llegar a Millonarios. (Cortesía Colprensa - Santiago Arias).

Millonarios continúa preparando lo que será la temporada 2026, año en el que no solo disputará los torneos locales, sino también la Copa Sudamericana. Para ello, el club ha oficializado varias salidas y confirmó las llegadas de Carlos Darwin Quintero y Mateo García.

Claro está que la lista de fichajes podría incrementar en los próximos días con la contratación de un lateral izquierdo, zona en la que se cuenta con Danovis Banguero, Nicolás Giraldo y Jhoan Hernández.

En diálogo con El VBAR Caracol, el lateral Sebastián Valencia, que figuró en la Liga-II de la mano de Fortaleza, confirmó que hay conversaciones entre su representante y Millonarios para contar con sus servicios a partir del 2026. Para el jugador de 29 años, sería “un honor” portar los colores azul y blanco.

“Ahí mi empresario me ha comentado algo sobre el tema Millonarios... La idea es que todas las cosas se den, toca esperar y ver que con la ayuda de Dios todo salga bien”, empezó diciendo Valencia.

Y complementó al respecto: “Para mí sería un honor jugar en una gran institución como lo es Millonarios, esperemos a ver qué pasa”.

El jugador paisa confirmó que “Leones es el dueño de mis derechos”, pero “todavía me quedan 6 meses con Fortaleza”. Es por lo anterior que a Millonarios le toca negociar con ambos clubes, algo que para Sebastián Valencia no será un problema: “En Leones está bien la cosa y esperemos que todo salga bien”.

¿Quién es Sebastián Valencia?

Sebastián Valencia es un futbolista nacido en Medellín hace 29 años. Juega como lateral izquierdo y su carrera ha transcurrido casi toda por fuera del país.

“Salí tarde al fútbol profesional, llegué a los 25 años... Mi carrera la hice por fuera, jugué en Costa Rica, pasé a República Dominicana y también estuve por Bolivia y México”, confesó el jugador.

Desde julio del 2024 hace parte de Leones, equipo de la segunda división colombiana, y tras un año de buen rendimiento salió cedido a Fortaleza. Poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo de Sebastián Oliveros y en este segundo semestre del año se consolidó como uno de los mejores laterales del país por su virtud en ataque y la buena pegada.