Comfama celebra “Estación La Calle”, un festival de libre acceso que activará el cierre del año

Antioquia

Comfama Cultura realizará este sábado 13 de diciembre de 2025 la nueva edición de “Estación La Calle”, un festival abierto a todos los públicos que invita a celebrar el cierre del año desde la gratitud, la vida en comunidad y el encuentro en el espacio público. La participación será gratuita, con inscripción previa para garantizar el acceso organizado a las actividades.

Este evento hace parte de las tradicionales fiestas de la vida y la gratitud de Comfama, una serie de celebraciones que se caracterizan por valorar lo vivido, reconocer la importancia de las personas y fortalecer los lazos familiares, amistades, vecinos y comunidades. A través de experiencias cercanas, la Caja busca proyectar un futuro positivo para los territorios.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una agenda diversa de experiencias culturales y lúdicas, entre ellas:

Picnics colectivos

Juegos y dinámicas al aire libre

Talleres de manualidades como velas y estrellas

Sesiones de lectura y cuentacuentos

Espectáculos artísticos

Conversatorios comunitarios

Cenas temáticas y actividades para compartir en grupo

La programación se desarrollará simultáneamente en tres municipios del departamento antioqueño:

Rionegro: Centro Comercial San Nicolás- 11:50 a. m. a 7:00 p. m. Santa Fe de Antioquia: parque principal Simón Bolívar- 3:30 p. m. a 9:00 p. m. Apartadó: sede Comfama Apartadó- 3:30 p. m. a 9:00 p. m.