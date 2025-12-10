Medellín

Comfama celebra “Estación La Calle”, un festival de libre acceso que activará el cierre del año

Comfama organiza un festival con distintas actividades al aire libre para agradecer, proyectar futuro y encontrarse en comunidad.

Cortesía: Comfama Cultura

Susana Arcila Jiménez

Antioquia

Comfama Cultura realizará este sábado 13 de diciembre de 2025 la nueva edición de “Estación La Calle”, un festival abierto a todos los públicos que invita a celebrar el cierre del año desde la gratitud, la vida en comunidad y el encuentro en el espacio público. La participación será gratuita, con inscripción previa para garantizar el acceso organizado a las actividades.

Este evento hace parte de las tradicionales fiestas de la vida y la gratitud de Comfama, una serie de celebraciones que se caracterizan por valorar lo vivido, reconocer la importancia de las personas y fortalecer los lazos familiares, amistades, vecinos y comunidades. A través de experiencias cercanas, la Caja busca proyectar un futuro positivo para los territorios.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una agenda diversa de experiencias culturales y lúdicas, entre ellas:

  • Picnics colectivos
  • Juegos y dinámicas al aire libre
  • Talleres de manualidades como velas y estrellas
  • Sesiones de lectura y cuentacuentos
  • Espectáculos artísticos
  • Conversatorios comunitarios
  • Cenas temáticas y actividades para compartir en grupo

La programación se desarrollará simultáneamente en tres municipios del departamento antioqueño:

  1. Rionegro: Centro Comercial San Nicolás- 11:50 a. m. a 7:00 p. m.
  2. Santa Fe de Antioquia: parque principal Simón Bolívar- 3:30 p. m. a 9:00 p. m.
  3. Apartadó: sede Comfama Apartadó- 3:30 p. m. a 9:00 p. m.

Comfama destacó que, “Estación La Calle” está diseñada para todos los públicos, desde familias y amigos hasta empresas, colectivos, comunidades y ciudadanía en general. Con esta edición, la Caja de Compensación propicia espacios que fomenten la vida común en el espacio público, el encuentro y el agradecer.

