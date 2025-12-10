Comfama celebra “Estación La Calle”, un festival de libre acceso que activará el cierre del año
Comfama organiza un festival con distintas actividades al aire libre para agradecer, proyectar futuro y encontrarse en comunidad.
Antioquia
Comfama Cultura realizará este sábado 13 de diciembre de 2025 la nueva edición de “Estación La Calle”, un festival abierto a todos los públicos que invita a celebrar el cierre del año desde la gratitud, la vida en comunidad y el encuentro en el espacio público. La participación será gratuita, con inscripción previa para garantizar el acceso organizado a las actividades.
Este evento hace parte de las tradicionales fiestas de la vida y la gratitud de Comfama, una serie de celebraciones que se caracterizan por valorar lo vivido, reconocer la importancia de las personas y fortalecer los lazos familiares, amistades, vecinos y comunidades. A través de experiencias cercanas, la Caja busca proyectar un futuro positivo para los territorios.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una agenda diversa de experiencias culturales y lúdicas, entre ellas:
- Picnics colectivos
- Juegos y dinámicas al aire libre
- Talleres de manualidades como velas y estrellas
- Sesiones de lectura y cuentacuentos
- Espectáculos artísticos
- Conversatorios comunitarios
- Cenas temáticas y actividades para compartir en grupo
Más información
La programación se desarrollará simultáneamente en tres municipios del departamento antioqueño:
- Rionegro: Centro Comercial San Nicolás- 11:50 a. m. a 7:00 p. m.
- Santa Fe de Antioquia: parque principal Simón Bolívar- 3:30 p. m. a 9:00 p. m.
- Apartadó: sede Comfama Apartadó- 3:30 p. m. a 9:00 p. m.
Comfama destacó que, “Estación La Calle” está diseñada para todos los públicos, desde familias y amigos hasta empresas, colectivos, comunidades y ciudadanía en general. Con esta edición, la Caja de Compensación propicia espacios que fomenten la vida común en el espacio público, el encuentro y el agradecer.