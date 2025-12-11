Estos son los equipos que ya están clasificados a la Copa Libertadores 2026: conózcalos aquí

Después de que Flamengo se coronará como campeón de La Copa Libertadores 2025, en final ante Palmeiras que se disputó en el estadio Monumental de Lima, Perú. Ya se está empezando a definir lo que será la próxima edición del 2026, en la que cuatro equipos colombianos estarán presentes.

Poco a poco se van conociendo cuáles son los equipos que estarán disputando el torneo más importante del continente, al menos más del 80% de los participantes ya tienen un cupo asegurado en esta competencia. Sin embargo, aún faltan por definir las posiciones que son un factor fundamental para el respectivo sorteo.

Ante la expectativa que ya hay sobre lo que será la competencia en Sudamérica el próximo año. En Colombia el primer equipo en clasificar fue Independiente Santa Fe, tras salir campeón del primer semestre en la Liga Colombiana, por reclasificación los otros dos equipos que ya tiene definida su participación son Medellín y Deportes Tolima. Además, si Junior queda campeón del semestre 2025-II, también podría ingresar.

🇨🇴🏆 Jorge Carrascal y la CONMEBOL #Libertadores, su nuevo amor para toda la vida



🇧🇷 @Flamengo | #GloriaEterna pic.twitter.com/GzOBvnKmvF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 5, 2025

Por parte de Brasil, que sigue siendo el país más ganador de esta competencia, los equipos que están clasificados son: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo y Bahía, sin embargo, aún falta por definirse también el campeón de la Copa de Brasil del 2025.

En total son 47 equipos los que juegan por la Gloria Eterna. La fase previa se estará jugando el mes de febrero del 2026, luego se dará inicio a la fase de grupos entre el mes de abril y mayo, de esta manera se irán jugando los ya conocidos playoffs, hasta llegar a la gran final que será el 28 de noviembre.

Equipos clasificados a La Copa Libertadores 2026