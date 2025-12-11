Habrá diálogo literario antioqueño el 13 de diciembre en la BPP

Medellín

La Biblioteca Pública Piloto (BPP) cierra el año con literatura. La Maratón de Narrativas Antioqueña se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre desde las 10 a. m. hasta las 5 p. m. para colocar en conversación la tradición literaria regional con las nuevas voces.

Este espacio tendrá actividades académicas con diversos expertos para dialogar sobre las diversas miradas de la literatura en Antioquia. Al mismo tiempo, harán presencia 25 autores locales, 7 editoriales con muestra comercial, entre ellas: Verso Libre, Angosta, Libros del Fuego, Sílaba, UDEA, ITM y PCLEO.

En la Sala General se llevarán a cabo 14 sesiones de lectura comentada con autores como: Gilmer Mesa, Patricia Nieto y Pablo Montoya, cada 20 minutos, desde las 10:20 a. m.

Isabel Cristina Bernal, subdirectora de Contenidos y Patrimonio, extendió la invitación a la ciudadanía: “tendremos actividades de lectura en las salas infantiles y las bibliotecas filiales para niños y niñas, y haremos una proyección en nuestra sala audiovisual de la película Simón el mago. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio para que cerremos el año en una tónica literaria. Los esperamos”.

Se llevarán a cabo cátedras abiertas, talleres, clubes de lectura para niños y niñas, proyección en la Sala Audiovisual, entre otros, para que la ciudadanía se encuentre con la historia literaria del departamento y poner en conversación lo que se entiende como literatura antioqueña.

Algunos títulos destacados de estas charlas son: “La amistad, la ciudad y la literatura antioqueña”, con presencia de David Gil, Luis Fernando Macías, David Eufrasio Guzmán y la moderación de Camilo Jaramillo (2:00 p. m.); “La casa, los objetos y la literatura antioqueña”, con Alejandra Arcila y Marta Quiñónez, bajo la moderación de Lorena Zapata (3:00 p. m.); y, para finalizar, “Literatura e historia: la ficción desde los archivos”, cuyos invitados serán Esteban Duperly y Josefina Aguilar, con moderación de María Mercedes Gómez (4:00 p. m.).