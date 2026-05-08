EPM transferirá al Distrito de Medellín 2,8 billones de pesos este año

Jhon Maya Salazar, gerente general de EPM. De fondo, Hidroituango. En el círculo, trabajadores de EPM en Hidroituango. Fotos: EPM.

Medellín, Antioquia

EPM anunció que transferirá este año cerca de 2,8 billones de pesos al Distrito de Medellín, en medio de la presentación de su rendición pública de cuentas de la gestión 2025, en la que reportó resultados financieros positivos y avances en varios de sus proyectos estratégicos.

La empresa indicó que durante 2025 las transferencias a Medellín alcanzaron los 2,65 billones de pesos, un 28 % más frente al año anterior, y señaló que para este año la cifra proyectada será aún mayor.

Según EPM, estos recursos representan una de las principales fuentes de financiación del Distrito y permiten apalancar inversión social, programas públicos y proyectos de desarrollo para la ciudad.

La compañía reportó ingresos por 19,6 billones de pesos, un EBITDA de 7,5 billones y utilidades netas cercanas a 4,9 billones, en un año marcado, según la entidad, por presiones inflacionarias, volatilidad cambiaria y ajustes regulatorios.

Hidroituango supera el 94 % de avance

Durante la presentación de resultados, EPM también destacó los avances del proyecto Hidroituango, que alcanzó un avance general del 94,61 % al cierre de 2025.

Actualmente las primeras cuatro unidades de generación están completamente operativas, mientras avanzan las obras de las unidades 5, 6, 7 y 8.

La empresa informó además que destinó cerca de 378 mil millones de pesos al Plan de Acción Específico para la Recuperación del proyecto y resaltó inversiones sociales y ambientales en la zona de influencia.

Más usuarios y expansión de cobertura

EPM aseguró que actualmente beneficia a cerca de 9,5 millones de usuarios con sus servicios y que durante 2025 avanzó en los indicadores de universalización de agua, alcantarillado, energía y gas natural.

Entre los programas destacados aparecen “Unidos por el Agua” y “Unidos por el Gas”, desarrollados en alianza con el Distrito de Medellín, que permitieron conectar miles de viviendas nuevas a los servicios públicos.

La compañía también reportó mejoras en indicadores de calidad del servicio de energía, reducción en tiempos de interrupción y avances en el tratamiento de aguas residuales del río Medellín.

Economía circular y sostenibilidad

Uno de los proyectos destacados fue la entrada en operación del Centro de Economía Circular del Grupo EPM, que proyecta generar ingresos anuales por unos 20 mil millones de pesos a partir del aprovechamiento de residuos.

La empresa indicó además que logró una reducción del 67 % en emisiones de gases efecto invernadero durante 2025 y avanzó en programas de restauración forestal y protección hídrica en distintas regiones del país.

EPM también resaltó la desinversión en UNE, el fortalecimiento financiero tras acuerdos relacionados con Hidroituango y los avances para transformar el relleno sanitario La Pradera en un parque tecnológico ambiental.