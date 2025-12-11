Entregan 3.600 complementos nutricionales a adultos mayores vulnerables en el Oriente Antioqueño

Antioquia

A través del Comando Aéreo de Combate No. 5 con sede en Rionegro, Antioquia y la organización social de Minuto de Dios se entregaron más de 3 mil unidades de Glytrol, un suplemento nutricional destinado a fortalecer la salud de adultos mayores y familias en condición de vulnerabilidad en el Oriente antioqueño.

Los apoyos fueron distribuidos en tres localidades:

Rionegro: a sacerdotes entre 75 y 94 años del Hogar La Transfiguración, quienes ya culminaron su servicio pastoral.

a sacerdotes entre 75 y 94 años del Hogar La Transfiguración, quienes ya culminaron su servicio pastoral. La Ceja: a adultos mayores del Centro Bienestar Santa Ana, muchos de ellos con dietas especiales o dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

a adultos mayores del Centro Bienestar Santa Ana, muchos de ellos con dietas especiales o dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Vereda Abreito: donde varias familias vulnerables recibieron el suplemento como apoyo directo a su seguridad alimentaria.

El Glytrol, diseñado para aportar nutrientes balanceados a personas con restricciones alimentarias o necesidades médicas específicas, contribuye a mantener la vitalidad, el equilibrio nutricional y el bienestar general de quienes lo consumen.

Las instituciones resaltaron que esta entrega demuestra el impacto de la articulación interinstitucional, que permite que esfuerzos conjuntos se conviertan en resultados concretos para poblaciones que requieren acompañamiento continuo, especialmente adultos mayores y hogares con limitaciones económicas.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana afirmó que continuará desarrollando este tipo de iniciativas humanitarias para fortalecer la vida social y mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables del país.