Policía es condenado por agredir sexualmente a una compañera en una estación del Metro de Medellín

Medellín

La Fiscalía informó que fue sentenciado el policía Kevis Marcelo Urango Romero, de 28 años, por el delito de acto sexual violento, agresión que fue cometida contra una compañera de la institución.

El ente investigador informó que el policía fue sentenciado en primera instancia a 10 años y 8 meses de cárcel al ser hallado culpable de una agresión sexual contra una auxiliar de la institución dentro de la estación hospital del Metro de Medellín.

“Los hechos investigados ocurrieron el 10 de septiembre de 2022, cuando el hoy procesado le ordenó a un auxiliar bachiller que fuera hasta el cuarto de seguridad de la Estación Hospital del Metro de Medellín, lugar de descanso de los uniformados. La Fiscalía probó que, al llegar al sitio, el patrullero cerró la puerta con llave, besó por la fuerza a la víctima de 19 años y le realizó tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento”.

La sentencia es de primera instancia, ya que la defensa del sentenciado apeló la decisión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.