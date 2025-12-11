“Fue una chambonada traer a Raimondi para hacer su pasantía en América”: El Pulso del Fútbol / Getty Images

En este nuevo episodio de ‘El Pulso del Fútbol’, los panelistas César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron sobre el manejo que los diferentes equipos del fútbol colombiano le han dado a los entrenadores.

En América de Cali, por ejemplo, a lo largo del 2025 tuvo tres entrenadores. El primero de ellos fue el uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva, quien venía adelantando su proceso desde el año pasado. A raíz de los malos resultados fue contratado para el segundo semestre Diego Gabriel Raimondi, decisión que sorprendió a propios y extraños por su poca experiencia en el fútbol profesional.

Pues bien, la era Raimondi duró poco más de dos meses. Dirigió 12 partidos en total y tuvo un pobre balance de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. Fracaso rotundo, que por cierto dejó al América en los últimos puestos del Finalización 2025.

Tras esto, el nuevo técnico en tomar la batuta fue David González, quien venía de fracasar con Millonarios. El antioqueño logró levantar al equipo, más allá de no poder dirigir en la línea por reglamento de Dimayor, y terminó cerrando la temporada con una interesante actuación en los cuadrangulares.

“Fue una chambonada traer a Raimondi para hacer su pasantía en América”

Precisamente sobre los cambios que sufrió el América de Cali en su banquillo técnico a lo largo del año, César Augusto Londoño sentenció: “América también es de los que cambia técnico con cierta regularidad”.

Afirmación que Steven Arce explicó a raíz de la inexplicable llegada de Diego Gabriel Raimondi al cargo. “Se mandaron una embarradota trayendo a un señor Raimondi, que terminó sacando a la gente del estadio. Al final, lo que hicieron (los directivos) fue una chambonada traer un técnico para hacer su pasantía en América. Eso no tiene ninguna presentación”, concluyó.

