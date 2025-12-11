El Área Metropolitana del Valle de Aburrá fortalece alianzas para impulsar proyectos sostenibles

Envigado, Antioquia

Este jueves 11 de diciembre el Área Metropolitana incorporó una alianza estratégica con la Cámara de Comercio Aburrá Sur y la Corporación ProSUR para impulsar acciones conjuntas en los cinco municipios del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la entidad, estos acuerdos buscan fortalacer la articulación entre los sectores público y privado para avanzar en proyectos alineados con el Plan de Gestión 2024-2027. La apuesta central será promover una cultura de sostenibilidad, impulsar el Hecho Metropolitano de Economía Circular y acompañar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el territorio.

Las líneas de trabajo definidas en esta alianza abarcan procesos de sensibilización y formación en normatividad ambiental, estrategias para potenciar la economía circular y la transición energétic, iniciativas de gestión del riesgo y adaptación a la crisis climática, acciones de movilidad sostenible y programas de cultura ciudadana.

En palabras de Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la iniciativa representa confianza entre ambos sectores, permite la articulación en procesos de sostenibilidad y economía circular.

Con esta firma del memorando de entendimiento, que no solo se da entre el Área Metropolitana, la Cámara de Comercio y ProSUR, también incluye las alcaldías de los cinco municipios que conforman el Aburrá Sur; desde Caldas, Itagüí, La Estrella, Envigado y Sabaneta. Itagüí , La Estrella, Envigado y Sabaneta.

Con esta articulación, las tres entidades buscan acelear proyectos que aporten a la competitividad, la innovación y la protección ambiental del sur del Valle de Aburrá.