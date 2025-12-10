147 mujeres en riesgo fueron atendidas por la Gobernación de Antioquia en 2025

Antioquia

A propósito de la rendición de cuentas de diversas entidades públicas del departamento durante esta época, el miércoles 10 de diciembre se realizó un encuentro en el municipio de Barbosa con más de 60 lideresas, autoridades de género, organizaciones sociales y mujeres rurales.

En el evento se recapitularon las iniciativas de fortalecimiento, mejoramiento, protección y prevención adelantadas durante el año por la Secretaría de las Mujeres de Antioquia en 2025, en el que se destinaron más de 34 mil millones de pesos para el fortalecimiento de los procesos garantes de los derechos de las mujeres en Antioquia.

La secretaria de las Mujeres, Carolina Lopera Tobón, afirmó que la articulación con la Gobernación y la disposición de recursos han fortalecido los mecanismos de atención y prevención a lo largo del año: “Gracias a estos esfuerzos avanzamos en la consolidación del Sistema de Cuidado de Antioquia, fortalecimos los mecanismos de atención y prevención, incorporamos duplas en nueve comisarías de familia, realizamos campañas de transformación cultural en las subregiones y ampliamos la oferta de programas para la autonomía económica de las mujeres, entre otras acciones que contribuyen a la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de las mujeres en el departamento”.

Desarrollo del Sistema de Cuidado de Antioquia

Según la entidad, el Sistema de Cuidado 2025 tiene presencia en 76 municipios, donde mil mujeres han recibido acompañamiento a través de 98 Granjas de Cuidado para el desarrollo de unidades de producción agrícola y pecuaria. A su vez, 3 mil mujeres en 51 municipios contaron con formación para transformar el uso del tiempo, promoviendo el bienestar, la activación económica y la participación social y política.

Entre laboratorios y centros de cuidado, casas de la mujer y programas como “Más empleo para las Mujeres en Antioquia”, se han abierto espacios pedagógicos que buscan dignificar el rol de la mujer en diversos ámbitos y ofrecer servicios integrales a las comunidades.

Entre los hitos de 2025, a través de la Línea 123 Mujer Antioquia se atendieron más de mil llamadas, se brindó atención a 140 mujeres en riesgo, se realizaron cerca de 4 mil acompañamientos y asesorías, y además se llevaron a cabo procesos de formación para mil 500 mujeres y niñas en el departamento.