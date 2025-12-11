Denuncian que un perro falleció por el estrés generado por el uso de la pólvora en Armenia

Armenia

El caso se presentó en el sector de la glorieta de Tres Esquinas de la ciudad donde debido a la alta quema de pólvora se generó la afectación de salud al perro Horus que finalmente en las últimas horas falleció.

Debido al estrés del canino le fue diagnosticado una “torsión gástrica”, lo cual le genero graves dolores de estómago y derrame interno.

La animalista Diana Rodríguez de la Fundación Eco Huellas de la ciudad indicó que es muy triste el panorama porque los animalitos son los que más sufren con el uso indiscriminado de la pólvora.

“Gracias a esto Horus entró en shock y tuvo que ser trasladado ese mismo día en la madrugada a la veterinaria San Blas donde se le diagnosticó un estrés y una torsión intestinal a raíz del estrés que le generó la pólvora, ya que durante varias horas estuvo eh sufriendo bastante en su casa", mencionó.

Afirmó que es alta la indignación de animalistas en la ciudad porque no hay un control efectivo que permita disminuir este tipo de actividades que lo único que hacen es afectar la vida de los perritos.

“La verdad es que mucha indignación porque no sabemos si es que realmente se están haciendo los controles como tienen que hacerse. No sabemos si las personas que detonaron esta pólvora en este sector de Tres Esquinas Tienen los permisos de bomberos, tienen los permisos de la Secretaría de Gobierno, entonces nuestra indignación es contra quienes manipulan, fabrican, detonan toda la pólvora, pensemos en las personas que se sienten afectadas, los animales, los niños que tienen autismo, los adultos mayores, las personas enfermas, todos, una Navidad se puede vivir perfectamente sin detonaciones de pólvora", enfatizó.

Frente a que el decreto que emitió la alcaldía de Armenia que permite la comercialización de pólvora bajo ciertos parámetros, considera es permisivo lo que impide efectividad en los trabajos de control que establezcan las autoridades.

“Nosotros creemos que el decreto es permisivo tenemos muy mucha conciencia de que la prohibición se tiene que dar desde el Congreso de la República a través de una ley, pero sí entendemos que el decreto, tratando de pronto de ser laxos con un sector que realmente lo único que hace es un daño enorme a la sociedad como es el sector de la pólvora", alertó.

Añadió que desde la fundación ya llevan 35 animales posteados en redes sociales que han resultado perdidos luego de varios días del uso de pólvora.

Dijo que acompañarán a la víctima que es el propietario del perrito para conocer más detalles del hecho y así lograr un acercamiento con el alcalde para evidenciar las inquietudes de los animalistas sobre el uso de la pólvora.