Colombia llega con seis jugadores en la última ronda del Sudamericano Juvenil de Ajedrez en Cali

El Festival Sudamericano de la Juventud 2025 entra este jueves en su jornada decisiva en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, donde el torneo de Clásico celebrará su novena y última ronda. Tras ocho intensas partidas, Colombia llega con una presencia dominante: seis líderes en diferentes categorías, reflejo del gran nivel que el país ha mostrado en casa.

La delegación tricolor encabeza las tablas en Sub-6 Absoluto con Gustavo Cruz López, en Sub-6 Femenino con Jani Samara Rubio Aroca, en Sub-10 Absoluto gracias a Joshua Molina Vivas, en Sub-12 Femenino con Daniela Alexandra Jácome Revelo, en Sub-14 Absoluto con Mateo Herrera Jiménez y en Sub-18 Absoluto con el sólido desempeño de Santiago López Rayo. Todos llegan a la última ronda con opciones claras de subir al podio.

Perú, por su parte, se aferra al liderato en tres divisiones: Sub-8 Femenino con Hyemi Elena De La Cruz Pinedo, Sub-12 Absoluto con el sorprendente Daniel Paolo Gallegos Quispe y Sub-16 Absoluto con Sebastián Alonso Ortiz Menacho.

Ecuador también se abrió camino hacia lo más alto con dos líderes: Alma Camila Palma Franco en Sub-10 Femenino e Ilany Marjorie Tapia Morocho en Sub-16 Femenino. En tanto, Argentina encabeza la categoría Sub-14 Femenino con Jazmín Donda, y Bolivia domina la Sub-18 Femenino con Nicole Mollo Figueroa.

La jornada final comenzará a las 9:00 a.m. con la novena ronda del Clásico, mientras que en la tarde, desde las 2:30 p.m., se definirán los títulos del Blitz. La ceremonia de clausura y las premiaciones están previstas a partir de las 6:30 p.m., poniendo punto final a un certamen que reunió a las futuras promesas del ajedrez continental.