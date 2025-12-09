Lyon de Cali protagoniza una hazaña histórica y se queda con el título nacional de Futsal

El futsal colombiano volvió a vivir una final inolvidable. Lyon de Cali se proclamó campeón de la Liga BetPlay de Fútbol Sala 2025 tras vencer a Real Antioquia 7-6 en los penales, al cierre de un duelo dramático que tuvo todos los ingredientes de una gesta deportiva.

Lo que parecía una noche cuesta arriba se transformó en una epopeya. El equipo vallecaucano, jugando en territorio antioqueño, llegó a estar 5-1 abajo en el marcador, superado en intensidad y castigado por la efectividad local.

Sin embargo, fiel a su carácter y al espíritu combativo que lo ha distinguido históricamente, Lyon inició una remontada que hoy ya es parte de su legado.

Gol a gol, minuto a minuto, los caleños fueron recortando distancias hasta concretar un 5-5 electrizante, silenciando las tribunas y llevando el partido a una definición desde el punto penal donde mostraron temple, serenidad y una frialdad admirable ante la presión.

En los cobros, Lyon se impuso 7-6, desatando la celebración rojiblanca y levantando un trofeo que tiene un valor especial: es el segundo título nacional en la historia del club, nada menos que 14 años después de haberse consagrado como los primeros campeones del futsal colombiano.

La victoria no solo reescribe la historia del equipo, también abre un nuevo desafío internacional: Lyon representará al país en la Copa Libertadores de Fútbol Sala 2026, torneo al que llega con una credencial poderosa: ser el equipo que nunca se rinde.