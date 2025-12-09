El Valle del Cauca, motor del cuarto título consecutivo de Colombia en los Juegos Bolivarianos 2025

Colombia volvió a reinar en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, y detrás de ese nuevo campeonato continental hubo un protagonista indiscutible: el talento del Valle del Cauca, que aportó de manera determinante a la conquista del cuarto título consecutivo del país en estas justas.

La delegación nacional cerró su participación con 341 medallas (142 oros, 122 platas y 77 bronces), cifras que consolidan una hegemonía iniciada en 2013 y extendida en Santa Marta 2017 y Valledupar 2022. Sin embargo, más allá del dominio colombiano, fue el rendimiento vallecaucano el que volvió a marcar la diferencia.

El Valle Oro Puro, con 116 preseas (54 de oro, 39 de plata y 23 de bronce) se convirtió en el eje del éxito tricolor. Su aporte representó el 34 % del total de la medallería colombiana, un dato que confirma por qué el departamento continúa siendo reconocido como El Paraíso del Deporte.

Las actuaciones de los vallecaucanos se sintieron en disciplinas clave. En deportes de fuerza como el levantamiento de pesas, en la explosividad del atletismo, en la precisión del tiro con arco, y en modalidades acuáticas como natación, natación artística y clavados, los deportistas del Valle impusieron ritmos, marcas y carácter competitivo.

Con esta actuación, el Valle del Cauca no solo impulsa el presente del deporte colombiano, sino que proyecta su liderazgo hacia los Juegos Nacionales 2027, donde aspira a mantener su dominio y seguir siendo referencia de excelencia competitiva en el país.