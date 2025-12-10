Le fracturan el tabique a un agente de tránsito en ataque a puños en Cali

Un agente de tránsito terminó con el tabique fracturado tras un violento ataque a puños en plena vía pública de Cali, en un nuevo caso de agresión contra funcionarios de la Secretaría de Movilidad.

“El compañero fue trasladado de inmediato por la afectación en su rostro y nariz”, confirmó la entidad.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en inmediaciones del CAM, donde los agentes realizaban un puesto de control debido a que varios motociclistas invadían el bicicarril y circulaban sin la documentación requerida.

➡️ #QueTalEsto 🤐 | Otro agente de tránsito fue agredido mientras realizaba un puesto de control en inmediaciones del CAM.



El agresor fue capturado por violencia a funcionario público. pic.twitter.com/290iMofbsE — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 10, 2025

“Lamentable y repudiable la actitud de algunos ciudadanos que insisten en violar las normas de tránsito y terminar agrediendo a los agentes por cumplir su labor y proteger la vida de los caleños”, señaló Jorge Vergara, gestor operativo del Cuerpo de Agentes de Tránsito.

El funcionario permanece bajo valoración médica por la fractura de tabique, mientras que el motociclista agresor fue capturado y trasladado a una estación de Policía.

Según la Secretaría de Movilidad, 70 agentes de tránsito han sido agredidos en Cali en lo corrido del año, frente a los 45 casos registrados en 2024.

Vergara enfatizó que es responsabilidad de los ciudadanos portar los documentos al día y respetar las normas de tránsito, para evitar hechos que pongan en riesgo la integridad de los funcionarios y la seguridad vial.