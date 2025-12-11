Cayó caleta con abundante material explosivo en zona rural de Tumaco

Tumaco-Nariño

El Ejército Nacional llegó hasta la vereda la Brava, en zona rural de Tumaco en donde fue ubicado un depósito ilegal con explosivos perteneciente, según información de inteligencia militar, al grupo armado organizado residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Iván Ríos,

Según el coronel William Morales Guerrero, comandante Fuerza de Tarea Hércules en el lugar se encontró 100 minas antipersonal, 73 artefactos explosivos improvisados con sistemas eléctricos listos para ser usados, proyectiles artesanales, componentes metálicos y más de 80 kg de sustancias químicas como nitrato de amonio y pentolita, los cuales iban a ser usados para la fabricación de nuevos artefactos explosivos que podrían afectar a la población civil y a las tropas que transitan permanentemente por caminos rurales.

#judicial l Caleta con material explosivo perteneciente presuntamente a la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano fue hallada en zona rural de Tumaco pic.twitter.com/G3E0KF7PxD — Caracol Pasto (@CaracolPasto) December 11, 2025

La destrucción controlada del material se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando la integridad de las tropas y de la comunidad del sector.

Es la segunda caleta con material explosivo que las autoridades han encontrado a este mismo grupo en menos de una semana en zona rural de Tumaco.

El grupo al que según el Ejército pertenece este material hace parte de la mesa de dialogo de paz con el Gobierno Nacional, con el cual se cerró el sexto ciclo de diálogo.