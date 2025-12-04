En Tumaco hallan caleta con material explosivo y armas

Tumaco-Nariño

Tropas del Batallón de Selva N.° 53, orgánicas de la Fuerza de Tarea Hércules, localizaron un depósito ilegal de explosivos perteneciente al grupo armado organizado residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Iván Ríos.

El hallazgo se produjo en la vereda Tangareal, zona rural de Tumaco, Nariño, hasta donde los soldados llegaron junto con la Policía Nacional, garantizando el acompañamiento interagencial requerido para este tipo de operaciones. En el lugar fueron encontrados detonadores aneléctricos, dieciocho cargas explosivas y un dron artesanal adaptado para lanzar artefactos.

Hallazgo caleta Tumaco. Foto: Ejército Nacional Ampliar

Según las autoridades los elementos hallados evidencian la intención de la mencionada estructura criminal de aumentar su capacidad de daño mediante métodos improvisados que representan un riesgo para la población rural, sus viviendas y las tropas que permanecen en la zona.

“Aun siendo artesanal, este dispositivo podía haber sido utilizado para ataques sorpresivos desde el aire, lo que evidencia la peligrosidad de los planes que pretendían desarrollar”: según el teniente coronel, Fabián Triviño Quintero, comandante Batallón de Selva N°53

Tras asegurar el lugar, el Equipo de Explosivos y Demoliciones – EXDE llevó a cabo la destrucción controlada del material, garantizando la tranquilidad de los habitantes y la protección del entorno intervenido.