En Carepa, fueron incautadas 700 carpas militares que iban para grupos ilegales

Urabá- Antioquia

Parece que los grupos armados ilegales y la delincuencia incrementan la modalidad de encomienda en época de fin de año para mover sus artículos ilegales, así lo dejen en evidencia las recientes incautaciones como armas, municiones, pólvora y hasta prenda de uso privativo de las fuerzas militares.

En una reciente acción de la policía Urabá, se logró la incautación de 700 (cintelas) carpas militares que tenían como destino los grupos armados ilegales. La mercancía fue encontrada en un vehículo en la población de Carepa en el Urabá antioqueño que transportaba encomiendas. El material no cumplía con la documentación legal y fue valorado en 14 millones de pesos.

En otra actividad policial, pero en Necoclí, los uniformados lograron la recuperación de 30 millones de pesos que habían sido hurtados a un hombre que denunció el hecho delictivo y mediante un plan candado se logra la captura de dos personas.

La policía, además, informó que, en los planes de seguridad en época de Navidad, aparte de los ya mencionados, se destaca la captura de 18 personas por diferentes delitos como hurto, especialmente. También la incautación de 24 kilogramos de pólvora, 8 armas de fuego, la recuperación de más de 10 motocicletas.