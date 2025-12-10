Capturan en Zaragoza a “El Conductor”, presunto extorcionista señalado de intimidar a comerciantes

Zaragoza, Antioquia

Un operativo articulado entre la Policía Nacional en Antioquia, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y el GAULA Militar permitió la captura de un presunto extorsionista que estaría ejerciendo presión delictiva sobre habitantes y comerciantes del municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño.

Según el Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante Departamento de Policía Antioquia, el capturado obedece al nombre de Carlos Eduardo Perea, alias “El Conductor”, quien presuntamente, sería un actor criminal encargado de dinamizar intimidaciones y cobros extorsivos en nombre de un Grupo Armado Organizado con presencia en la subregión.

La intervención se produjo el 6 de diciembre, cuando unidades investigativas realizaban actividades de control y verificación derivadas de múltiples denuncias por extorsión en la zona.

El sujeto fue capturado en flagrancia y se le halló una pistola PPK calibre 7.65 mm, junto con cinco cartuchos, armamento que, de acuerdo con las autoridades, utilizaba para reforzar sus actividades delictivas. Ahora deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, mientras se adelanta la verificación de sus antecedentes judiciales.

De acuerdo con la Policía Nacional, el resultado operativo impacta directamente la capacidad delictiva de la estructura ilegal y contribuye a la prevención de homicidios asociados a estas dinámicas criminales en el Bajo Cauca.

La institución reiteró su compromiso con la estrategia Actuando por Antioquia, enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de las comunidades en todos los municipios del departamento.