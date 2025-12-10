Luis Fernando Mejía renunció a la dirección de Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía, quien durante siete años desempeñó el cargo de director ejecutivo de Fedesarrollo, anunció oficialmente su renuncia, la cual será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2025.

La junta directiva del centro de pensamiento económico aceptó la carta de dimisión, dando paso a la búsqueda de un nuevo líder que continúe con la misión de esta institución emblemática en el análisis y la investigación económica en Colombia.

Durante su trayectoria en Fedesarrollo, Mejía se consolidó como una de las voces más respetadas y consultadas en temas económicos, políticas públicas y desarrollo social. Su gestión se caracterizó por un seguimiento riguroso de las variables económicas nacionales e internacionales, aportando análisis fundamentados y recomendaciones que muchas veces influyeron en la formulación de políticas públicas en el país.

En sus recientes declaraciones, y en medio de un contexto económico complejo, Mejía advirtió que la administración del presidente Gustavo Petro deberá enfrentar un importante ajuste fiscal. Según explicó, el Gobierno tendrá que realizar un recorte presupuestal de aproximadamente $16.3 billones para el año 2026, consecuencia directa del hundimiento de la reforma tributaria que se esperaba aprobada para ampliar los recursos públicos y sostener el gasto social.

Este escenario plantea un desafío significativo para la economía colombiana y para las decisiones de política pública que deberá tomar el Ejecutivo en el corto y mediano plazo.

La renuncia de Luis Fernando Mejía marca el fin de una etapa en Fedesarrollo y abre una etapa de transición que pondrá a prueba la capacidad del centro de pensamiento para mantener su influencia y rigor técnico en un momento crucial para la economía nacional.