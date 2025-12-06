¿Qué viene para el mundo en el 2026?

En Hora20 analizamos las preguntas que el mundo nos deja y el mundo que nos podría esperar en 2026. Lo que podría pasar con la geopolítica, el gobierno Trump, el futuro de las guerras, la inteligencia artificial, al tiempo Venezuela y las decisiones que tome Estados Unidos sobre Nicolás Maduro. Después, las preguntas sobre lo que la gente ha buscado en Google y lo que eso nos dice como sociedad. Al final, la palabra del año.

Lo que dicen los panelistas

Para Jesús Agreda, profesor en la Universidad Javeriana, Rosario y Sabana, internacionalista, sin duda el factor doméstico y económico va a generar un golpe en la política exterior de Estados Unidos, pero el escenario es más complejo porque ellos han cumplido un papel de estabilizador postguerra fría, pero hemos visto que ahora no teme imponer su voluntad y eso lleva a un reajuste del sistema internacional con otros actores que tengan un papel más significativo. Sobre la búsqueda de la paz en 2026, comentó que hay unos intentos por buscar acuerdos y soluciones a conflictos, “hemos visto algunos ceses, pero hay falta de negociación de fondo, que lleva al éxito en los acuerdos, los problemas no se están resolviendo en lo militar”. En esa medida, dijo que en casos como Ucrania hay intentos de paz atractivos, pero que al momento de materializarlos resultan casi imposibles, “podríamos tener un 2026 con acuerdos que revivirán conflictos que reaparecen y que no se han resuelto”.

Francesco Manetto, periodista y editor de El País América, planteó que buena parte del cubrimiento internacional tiene que ver con Trump por su política económica o cultural, “creo que en 2026 veremos un intento de aceleración por parte de Trump a la hora de marcar la agenda internacional. Hoy hemos visto lo que es el documento estratégico y trata de alguna manera de influir en la política internacional europea como aliado clave y dice que se pierde sus esencias y se enfrenta al fin de la civilización”. En esa medida, comentó que es cierto que Europa vive un momento de repliegue y está sumida en un debate: enfrentarse a Trump o relacionarse con China en medio de esta especie de nueva guerra fría.

En cuanto a lo que ha pasado y podría ocurrir en Venezuela, dijo que este es un escenario volátil, “cualquier salida en este momento está abierta y el que afirme lo contrario y diga que sabe que va a pasar pues seguramente le apueste a algo incierto. El escenario más evidente por las señales lanzadas por parte de Trump es que existe la posibilidad de una escalada bélica con invesión terrestre y escalada marítima sin presidentes, pero lo que consigue Trump de momento y lo que ha trascendido es que es escaso y ha logrado en la práctica, no es nada diferente al enroque mayor del régimen de Maduro”.

Para Sandra Borda, politóloga, internacionalista y profesora en la Universidad Javeriana, las medidas arancelarias y de política económica puede abrirle o cerrarle el margen maniobra a Trump en el mundo, “en el caso del hemisferio acaba de salir la estrategia de seguridad nacional y las noticias no son buenas porque el plan es intensificar lo que hemos visto; es un plan de ejercicio de hegemonía más fuerte. El plan es una presencia más sólida, de mano dura en regiones y si la política doméstica lo permite, veremos una intensificación de la confrontación Venezuela o Colombia”.

Sobre lo que podría pasar con las elecciones de mitad de términos en Estados Unidos, dijo que usualmente la balanza suele alternarse en favor de la oposición frente a quienes gobiernan, “sin embargo, así ganen los demócratas, la función del congreso es restringida”. Pues explicó que esta administración busca maniobras legales para no cooperar con la justicia y para evitar el camino del Congreso.

