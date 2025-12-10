Se están robando partes de los semáforos en Bosa y Kennedy: en dos meses se han presentado 181 casos

Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de actos de robo y vandalismo contra la infraestructura semafórica en las localidades de Bosa y Kennedy, situación que afecta directamente la movilidad, la seguridad vial y el bienestar de quienes se desplazan diariamente por estos corredores.

Según cifras del distrito, Bogotá cuenta actualmente con 1.717 intersecciones semaforizadas, de las cuales 192 están localizadas en Kennedy y 64 en Bosa. Esta red opera a través de un Sistema Centralizado de Semaforización, que permite gestionar los tiempos semafóricos con base en el comportamiento del tráfico. Para su funcionamiento seguro y continuo, el sistema depende de gabinetes eléctricos y de comunicaciones, controladores, módulos operativos y demás elementos instalados en vía, exclusivamente manipulables por personal especializado.

Sin embargo, en los últimos meses se ha presentado un aumento inusual y acelerado de este vandalismo en estas dos localidades. En noviembre se reportaron 15 de estos actos en un mismo día, y entre octubre y diciembre se tienen reportadas 181. A la fecha, y pese a los esfuerzos técnicos de recuperación, aún se encuentran 44 intersecciones fuera de servicio debido al hurto de más 287 módulos esenciales para la operación.

Secretaría de Movilidad anuncia medidas para evitar robo de semáforos





Las autoridades en Bogotá explicaron que, han desplegado acciones inmediatas para mitigar el impacto en la operación vial y proteger esta infraestructura:

Diseño e instalación de nuevas medidas de protección, como enrejados y refuerzos metálicos para los gabinetes y controladores, con el fin de evitar hurtos recurrentes.

Se ha destinado personal en vía para gestionar el tráfico en los puntos de mayor demanda para mitigar el impacto negativo en la movilidad por la vandalización de los semáforos. Sin embargo, dada la cantidad de puntos afectados, no es posible cubrir la totalidad de las intersecciones semafóricas hurtadas.

A la fecha, cinco personas que se encuentran en proceso de judicialización al ser sorprendidos robando o afectando la infraestructura semafórica en Bosa y Kennedy.