Lanzan plataforma para que los bogotanos hagan seguimiento a las inversiones públicas de la ciudad . Foto: Secretaría General.

Bogotá D.C

La Alcaldía de Bogotá lanzó una nueva herramienta que permitirá a los ciudadanos hacer seguimiento y rastrear en qué se invierte cada recurso público de la ciudad.

Se trata de ‘Mapa Inversiones Bogotá’, una plataforma que permite que es fácil de usar para supervisar los más de 1.100 proyectos, más de 70 mil contratos vigentes y los $38.8 billones de presupuesto.

“Este mapa de inversiones hace parte de nuestra estrategia Datos para la Transparencia, en donde el gobierno distrital busca poner a disposición toda la información para que todos los ciudadanos puedan ayudarnos a hacer veeduría y revisar lo que está pasando con nuestros recursos“, afirmó Alejandra Rodas, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional.

La plataforma se destaca por su accesibilidad pues tiene lenguaje claro y navegación adaptada para personas con baja visión. Además, incorpora infografías educativas que permiten a la ciudadanía entender de manera sencilla conceptos técnicos sobre la gestión del presupuesto, la inversión pública y los contratos, con el fin de promover un mayor control social.

Esta herramienta fue creada junto con la sociedad civil a través de talleres participativos.