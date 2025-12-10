Presunto asesino de padre e hija en Armenia fue capturado por la Policía en Buenaventura

Armenia

En Buenaventura fue capturado un hombre por doble homicidio en Armenia.

Cabe recordar que el 16 de noviembre de este 2025 en el barrio Provenir de la ciudad de Armenia, se presentó el homicidio del señor Julio César Moscoso Echeverri y su hija Luz Amparo Moscoso Palomino.

De manera inmediata las autoridades dispusieron de un equipo investigativo de carácter interinstitucional entre Policía Nacional, Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación, los cuales, en tiempo récord, lograron recopilar evidencias físicas, documentales de carácter técnico, que permitieron expedir orden de captura por el delito de homicidio agravado en contra de Erinso Mosqueta Córdoba de 36 años de edad, como presunto autor material del doble homicidio.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó que “Las actividades investigativas permitieron establecer que esta persona habría huido del Quindío hacia el Valle del Cauca, por lo cual, mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación y en un trabajo articulado con el comando del distrito especial de policía Buenaventura el día 8 de diciembre, lograron la ubicación y captura de este ciudadano.

Según la Policía, están surtiendo las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante las autoridades correspondientes.