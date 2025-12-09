Siete listas con 30 candidatos competirán por la Cámara Territorial de Córdoba en 2026

Colombia Renaciente Consolida una lista fuerte para la Cámara en Córdoba con figuras claves.

Montería

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, finalizado el periodo de inscripción para las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026, la circunscripción territorial por el departamento de Córdoba a la Cámara de Representantes contará con la participación de siete listas, las cuales suman un total de treinta candidatos postulados.

Las inscripciones para esta curul muestran un abanico de partidos y movimientos políticos. El Partido Cambio Radical presentó una lista integrada por cinco aspirantes: José Luis Abdala Olivera, Daniel Restrepo Méndez, Lucia Patricia Tous De La Ossa, Laura Camila Madrigal Primera y Juan Sebastián Muskus Vergara.

Otra coalición que formalizó su candidatura es la conformada por el Partido MIRA y Colombia Renaciente, que también postuló a cinco personas: Juan David Rangel Yánez, Heidy Johanna Torres Becerra, Olga María López Morales, Sandra Milena Angulo Calderón y Martha Isabel Ruiz Solera.

El Partido Conservador Colombiano, por su parte, inscribió una plancha de cinco miembros: Nicolás Antonio Barguil Cubillos, Ladys Estela Noble Tordecilla, Rosa Isabel Páez Arroyo, Tilson De Jesús Paternina Sáez y Samuel Armando Herrera López.

Pacto Histórico y otras listas

El Movimiento Salvación Nacional optó por una lista de tres candidatos, conformada por Sara Inés Cadena Quintero, Cristopher Solis Contreras Rodríguez y Alfredo Enrique Badillo Guillén.

La Coalición Pacto Histórico Córdoba también depositó una lista de cinco nombres: Luis Fernando Ballesteros Meza, Claudia Leonor Jiménez Martínez, Miguel Leonardo Martín Peña, Cilenia Gregoria Salcedo Montaevo y Ezio Fernando Montes Hoyos.

Otra alianza presente es la Coalición Alianza Córdoba, que presentó una fórmula de tres postulados: Damaris María Ramos Cordero, Lina Marcela Espitia Torreglosa y Rodrigo Luis Pérez López.

Finalmente, el Centro Democrático completó el panorama de inscripciones para la Cámara Territorial con una lista de cuatro candidatos: Fray Luis Martínez Paternina, Michell Anderson Morales Almario, Sirley Tatiana Gómez Builes y Nadia Estela Peña Contreras.

Con estas siete listas, la competencia por los escaños en la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial de Córdoba queda oficialmente establecida, marcando el inicio de la campaña electoral en el departamento.