Afinia triplica inversión en el Caribe y apuesta por la energía prepago como solución a las pérdidas

Montería

El gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, delineó un panorama de contrastes para la operadora de energía con cobertura en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y en 11 municipios del departamento de Magdalena, en la Costa Caribe colombiana.

Durante su intervención en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, Arango destacó inversiones históricas y mejoras sustanciales en la calidad del servicio, pero enfatizó que persisten obstáculos estructurales, como un recaudo por debajo del promedio y pérdidas técnicas y no técnicas que duplican la media del país, los cuales demandan una solución concertada que trascienda a la empresa.

En materia de inversión, los resultados son alentadores. Arango afirmó que “Afinia en los últimos 5 años ha triplicado la inversión que los operadores de red anteriores lograron en 10 años”. La cifra asciende a 3.2 billones de pesos invertidos por Afinia frente a los 980.000 millones de los anteriores operadores en una década.

Este esfuerzo, según el directivo, se ha traducido en una mejora ostensible de la calidad. “En algunos casos hasta en un 70%”, precisó, señalando que las interrupciones del servicio, que a finales de 2019 promediaban 123 mensuales, ahora se ubican alrededor de 50.

Para el departamento de Córdoba específicamente, la inversión en este quinquenio ha estado entre los 750.000 y 800.000 millones de pesos, con una proyección para el próximo año que asignaría entre el 25% y 30% de un presupuesto total de 800.000 millones de pesos a este departamento.

“Energía a la Medida”

No obstante, el balance positivo se ve opacado por dos indicadores críticos. Por un lado, el recaudo. “Infortunadamente siguen en el caso del recaudo estamos 12 o 13 puntos porcentuales por debajo del recaudo nacional promedio. Estamos en un recaudo del 80.74%”, explicó Arango. Por otro, las pérdidas. “Afinia tiene un nivel de pérdidas del 29% con promedio nacional del 14%”, alertó Arango.

Frente a este escenario, el gerente presentó la energía prepago, denominada “Energía a la Medida”, como la solución estructural en la que la empresa deposita sus mayores esperanzas. “Esa es la solución estructural al problema del Caribe”, afirmó de manera categórica.

Arango detalló los beneficios de este modelo, que ya supera los 15.000 usuarios en la región Caribe, con más de 5.000 en Córdoba. “Primero, ya no tiene que seguir endeudándose… porque la persona decide cuánto consume”, expuso. “Segundo, la persona ya no tiene que rogar energía… Tercero, la deuda que él tiene acumulada se le olvida prácticamente porque la difiere”.

El cuarto y quinto beneficios son la regularización de las instalaciones eléctricas del hogar y la eliminación de trámites por cortes y reconexiones. El medidor inteligente se entrega en comodato, sin costo para el usuario.

El directivo subrayó que este sistema no solo es para estratos 1 y 2, sino también útil para propietarios que alquilan viviendas, evitando que queden con deudas de servicios al finalizar el contrato.

La tarifa ha bajado: Arango

En otro frente, Arango desmintió una percepción arraigada: “Ese discurso de que es la más cara del país, eso no es cierto. Hace rato no es cierto”. Aseguró que, desde agosto de 2024, la tarifa de Afinia ha bajado más de un 20% y actualmente se encuentra en el promedio nacional, por lo que instó a centrar el debate en el control del consumo y las nuevas formas de pago.

Más allá de los indicadores internos, el gerente elevó el tono de la discusión a un nivel nacional. Advirtió que el Grupo EPM, a través de Afinia, “está sosteniendo el sector eléctrico colombiano” al inyectar recursos constantes para pagar a los generadores, evitando un riesgo sistémico. Sin embargo, advirtió que este esfuerzo tiene un límite.

“Lo que estima requerirá Afinia por parte de su dueño en el año entrante puede superar el 1.5 billones de pesos”, reveló, conectando esta situación con la amenaza de un déficit energético para el país.

Arango argumentó que la solución a ese déficit está en la Costa Caribe, por su potencial para proyectos de energía solar, pero que esto depende de la salud financiera del operador de red.

“Si Afinia no tiene capacidad de recibir toda esa energía de los parques solares, no estamos haciendo nada”, afirmó. Por ello, hizo un llamado urgente: “Este tema del Caribe no es un problema del operador de red… es un tema de país”. Pidió políticas públicas que reconozcan las condiciones históricas de inequidad en la región, como mayores niveles de pobreza, informalidad y desempleo.

Finalmente, mencionó los retos operativos por fenómenos climáticos extremos, como los vendavales en Sucre y Córdoba que han derribado torres, pero reiteró su mensaje central. “Tenemos que pasar de hablar de la crisis, a hablar de la posibilidad”, concluyó Arango, insistiendo en que el futuro económico del Caribe y parte del país depende de construir, entre todos, un sistema eléctrico robusto y sostenible.