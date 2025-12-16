Mejor hora para hacer Novena de Aguinaldos en 2025: Gozos, oración a San José, María y Jesús en PDF

Mejor hora para hacer la novena de Aguinaldos 2025: Gozos, oración a San José, María y Jesús en PFD

La novena de aguinaldos es una de las tradiciones más representativas de la Navidad, en la que familiares y amigos se reúnen durante nueve días para realizar oraciones y flexionar sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret.

Pese a que cada año en el mes de diciembre se realiza la novena, muchas personas se cuestionan cuál es la hora correcta para realizarla, acá le contamos cuál es.

A qué hora debe hacerse la novena de Aguinaldos

Si bien la iglesia Católica no establece una hora estricta u horario para hacerla, se recomienda que esta se haga en un momento en el que las personas tengan completa dedicación para reunirse en paz y oración.

Sin embrago, varios teólogos sugieren que esta se realice en horas del atardecer o en la noche, pues según ellos posee un significado especial, ya que evoca un ambiente tranquilo en el que las personas ya no tienen preocupaciones de trabajo o de pendientes.

¿Cuándo inicia la novena de Navidad 2025?

La temporada navideña empieza el Día de Velitas, el 7 de diciembre, sin embargo, la novena de aguinaldos se comienza a partir del 16 de diciembre y termina el 24 del mismo mes.

Durante estos 9 días se realiza una breve lectura bíblica pertinente al misterio de la Navidad, con el fin de conectar la tradición de la iglesia con las experiencias concretas de la comunidad.

Gozos de la novena para imprimir

Coro: Dulce Jesús mío mi niño adorado ¡Ven a nuestras almas!¡Ven no tardes tanto!

Gozo 1: ¡Oh sapiencia suma del Dios Soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado!¡Oh divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!

Gozo 2: ¡Oh Adonai potente que, a Moisés hablando, de Israel al pueblo disteis los mandatos!¡Ah! ven prontamente para rescatarnos .Y que un niño débil muestre fuerte brazo!

Gozo 3: Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo!¡Dulcísimo niño que has sido llamado Lirio de los Valles bella flor del Campo!

Gozo 4: ¡Llave de David que abre al desterrado la cerradas puertas del regio palacio!¡Sácanos, Oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!

Gozo 5: ¡Oh lumbre de Oriente, Sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos!¡Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios!

Gozo 6: ¡Espejo sin mancha Santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano!¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo!

Gozo 7: ¡Rey de las naciones Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño!¡Niño que apacientas con suave cayado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

Gozo 8: ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bien hechor rocío como riego santo!¡Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo!

Gozo 9: ¡Ven que ya María previene sus brazos dio su niño vean, en tiempo cercano!¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

Gozo 10: ¡Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado!¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!

Gozo 11: ¡Ve ante mis ojos, de ti enamorados Bese ya tus plantas, bese ya tus manos! Prosternado en tierra te tiendo los brazos, aún más que mis frases te dice mi llanto!

Gozo 12: ¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ¡Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto!

