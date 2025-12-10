Miércoles 10 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención que en Buenaventura fue capturado por la Policía el presunto autor del asesinato de un padre y su hija en la ciudad de Armenia, estaba huyendo de las autoridades.

Cabe recordar que el 16 de noviembre de este 2025 en el barrio Provenir de la ciudad de Armenia, se presentó el homicidio del señor Julio César Moscoso Echeverri y su hija Luz Amparo Moscoso Palomino.

De manera inmediata las autoridades dispusieron de un equipo investigativo de carácter interinstitucional entre Policía Nacional, Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación, los cuales, en tiempo récord, lograron recopilar evidencias físicas, documentales de carácter técnico, que permitieron expedir orden de captura por el delito de homicidio agravado en contra de Erinso Mosqueta Córdoba de 36 años de edad, como presunto autor material del doble homicidio.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta explicó que “Las actividades investigativas permitieron establecer que esta persona habría huido del Quindío hacia el Valle del Cauca, por lo cual, mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación y en un trabajo articulado con el comando del distrito especial de policía Buenaventura el día 8 de diciembre, lograron la ubicación y captura de este ciudadano.

Según la Policía, están surtiendo las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante las autoridades correspondientes.

Tres menores de edad fueron arrollados por un vehículo en vía pública de Armenia, familiares exigen justicia y las autoridades avanzan en las investigaciones.

El caso se presentó en la madrugada del domingo 7 de diciembre en el barrio Santa Fe de la ciudad donde tres menores entre los 11 y 13 años de edad fueron arrollados por un vehículo que huyó del lugar.

En diálogo con Caracol Radio, Diana Paola Niño Alarcón denunció que sus dos hijos fueron los que más resultaron afectados por la situación puesto que uno tuvo heridas en su cabeza y el otro en su rodilla por lo que se encuentran recibiendo la atención médica en el área de pediatría del Hospital San Juan de Dios de la ciudad.

Relató que en la noche de velitas estaban departiendo en familia y fue cuando un vehículo de color negro con placas KMI 333 a gran velocidad arrolló a los tres menores y sin auxiliarlos se fugó de la zona.

Considera que es un hecho muy lamentable y que el conductor no puede estar en sus cinco sentidos para cometer un hecho de tal gravedad y sin importarle irse para no asumir su responsabilidad.

Llamó la atención de las autoridades para que establezcan las investigaciones correspondientes que permitan dar con la persona involucrada en el caso y que responda por sus acciones.

Desde la Policía informaron que de manera inmediata activaron el plan candado en la ciudad para dar con el paradero del vehículo, así mismos funcionarios de policía judicial se encuentran asegurando el material fílmico de cámaras de video del sector y aledaños, recepción de denuncia, testimonios, entre otros, con el fin de dar con el responsable de este hecho.

La Policía Quindío capturó a un hombre de 46 años de edad, por el delito de hurto calificado; porte ilegal de armas de fuego, además lograron la recuperación de elementos y la inmovilización de un automotor.

La acción policial se llevó a cabo al interior de un almacén de cadena ubicado sobre la avenida centenario en Armenia donde capturaron a esta persona después de sustraer elementos eléctricos avaluados en más de 2 millones de pesos.

Por otra parte, los policías le hallaron en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 milímetros con un cargador para la misma y 36 cartuchos, sin ningún tipo de documentación.

El capturado presenta antecedentes por uso de documento falso en el año 2016 y abuso de confianza en el año 2017; por otra parte, se movilizaba en una camioneta de alta gama para su actuar delictivo, la cual fue incautada.

Finalmente, los elementos recuperados fueron devueltos al almacén; y el hombre junto al arma de fuego y el automotor, fueron dejados a disposición de autoridad competente para su correspondiente judicialización.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia avanzó en un importante acto de fortalecimiento para la Policía Nacional, con la entrega oficial de nuevas camionetas a cada una de las nueve estaciones de Policía de Armenia.

Esta dotación permitirá mejorar la movilidad del personal uniformado, optimizar los tiempos de reacción y alcanzar una mayor presencia institucional en las diferentes comunas de la ciudad.

En Armenia intensifican operativos en establecimientos de ventas de celulares, en el caso reciente cuatro lugares fueron suspendidos

El reporte fue entregado por el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien informó que llevan a cabo operativos con el fin de garantizar un comercio seguro para los ciudadanos.

Señaló que la idea era realizar una revisión a dichos lugares que tenían conocimiento de la venta irregular es así como fueron suspendidos cuatro establecimientos puesto que evidenciaron que los dispositivos móviles tenían el IMEI duplicado.

El Instituto Nacional de Salud, en la vigilancia Intensificada por lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol, da a conocer su boletín número 10, correspondiente al 9 de diciembre, con corte a las 2:00 p.m.

Se han notificado 412 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, entre el 1 de diciembre y el 9 de diciembre (corte 2:00 p.m.), que equivale a un incremento del 1,7 % con respecto al mismo corte en la temporada 2024.

En el caso del Quindío, según el Instituto ya son 9 casos reportados, de los cuales 8 en la ciudad de Armenia que es la tercera ciudad capital de departamento con más casos de Colombia solo superada por Medellín y Cúcuta.

Las autoridades de salud del Quindío refuerzan el llamado a evitar el uso de la pólvora para no aumentar la cifra de quemados, en Armenia decomisaron pólvora que era comercializada de manera irregular

La secretaria de salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila afirmó que la mayoría de los casos se han presentado en la ciudad y solo uno fue en el municipio de Calarcá por lo que el llamado dijo es a la comunidad en general a evitar el uso de los elementos que pone en riesgo a las familias en el marco de la temporada decembrina.

A propósito, el secretario de Gobierno de la capital quindiana Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que intensifican los controles para evitar las ventas clandestinas de pólvora puesto que el decreto expedido por la administración municipal permite la comercialización, pero bajo ciertos parámetros.

Recordó que no se permite el uso y manipulación de pólvora por parte de menores de edad ni la venta de artefactos peligrosos como totes, tacos, sirenas y cualquier producto con fósforo blanco.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) continúa realizando monitoreos permanentes de los procesos erosivos de gran magnitud en algunas zonas del departamento, con el fin de mitigar posibles afectaciones a la población y a los recursos naturales.

Recientemente, el equipo de Gestión del Riesgo de la CRQ visitó los predios El Pensamiento y La Campiña, en el municipio de Génova, para monitorear deslizamientos y verificar las condiciones de los taludes, así como el perímetro de evacuación asociado.

Como un instrumento adicional a la norma nacional de sismorresistencia, que mejora las perspectivas frente a una eventualidad de tipo sísmica en Armenia, calificó el secretario departamental de Planeación, Luis Alberto Rincón Quintero, los estudios de microzonificación sísmica que el Gobierno del Quindío entregó a la Alcaldía de Armenia

El gerente de la firma constructora Márquez y Fajardo, Hernando Márquez confirmó que desde hoy 10 de diciembre se iniciara en Salento el proceso de socialización del proyecto de teleférico que pretende adelantar una alianza público-privada entre autopistas del café y el parque principal de Salento.

En el Eje Cafetero se lleva a cabo la exposición fotográfica “Donde estén los seguiremos buscando” en honor a las personas buscadoras

En el marco del día internacional de los derechos humanos se lleva a cabo una muestra fotográfica en las terminales de transporte del Eje Cafetero donde inició en Armenia el día de ayer 9 de diciembre.

La directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Eje Cafetero, Diana Ortiz Camargo exaltó la importancia de los espacios para conmemorar la labor de las personas que buscan a sus seres queridos.

Detalló que la galería fotográfica está centrada en mujeres buscadoras puesto que buscan generar un reconocimiento entendiendo que más del 80% de las personas que buscan a sus seres queridos en Colombia son mujeres y el mayor número de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto son hombres.

Destacó que la toma de las terminales es en marco de la conmemoración del día internacional de los derechos donde recuerda que todas las personas tienen derechos sin importar su nacionalidad, pertenencia étnica, religión, identidad de género, orientación política o condición económica.

Añadió que la toma de la terminal de transportes hoy será en Manizales y mañana jueves 11 de diciembre en Pereira.

Comerciantes de la calle segunda norte de Armenia advierten que las ventas han disminuido en un 60% debido a las obras, desde EPA sostienen que avanzan en la intervención

El pasado 22 de septiembre inició el cierre de este importante corredor vial en inmediaciones del coliseo del Café por las obras de alcantarillado que adelanta Empresas Públicas de la ciudad.

Uno de los sectores más perjudicados es el de comercio y es que Patricia Montealegre que es administradora de Absolutto Mall que abarca varios emprendimientos gastronómicos evidenció la difícil situación por la que atraviesan debido a la falta de afluencia de personas.

Explicó que inicialmente les socializaron que la segunda norte con 18 estaba proyectada para dos meses y así con los diferentes tramos, pero dijo que cumplen tres meses y no dan razón desde la entidad lo que complica más el panorama.

Sostuvo que no cuentan con alivios económicos por lo que de la zona han cerrado varios establecimientos y en el mall ya va uno por lo que temen que sean más incluso ya se han generado despidos.

Fue enfática en decir que no están en contra de las obras, pero afirmó que es fundamental pensar en los emprendedores porque el impacto negativo es muy alto y sobre todo para esta temporada de vacaciones.

Al respecto Jhon Fabio Cruz gestor de recolección y transporte de Empresas Públicas Aseguró que trabajan de manera articulada con la secretaría de Infraestructura y el contratista para la entrega correspondiente para la intervención de la vía.

Fue aprobado en segundo debate en la asamblea departamental del Quindío el proyecto de ordenanza que busca 029 de 2025 que busca eliminar la comida chatarra de la alimentación escolar en las 54 instituciones educativas del departamento con comida saludable.

La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, celebra con orgullo y gratitud el reconocimiento otorgado a la Rectora, Bibiana Vélez Medina, distinguida por la Universidad Tecnológica de Pereira como Egresada Destacada del Doctorado en Educación

La Universidad del Quindío recibió dos certificaciones en gestión de calidad y responsabilidad social.

El Icontec entregó a la uniquindío la Certificación ISO 21001:2018, estándar con alcance internacional, para Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas (SGOE). que posiciona a la Uniquindío como la primera institución de educación superior de la región en obtener esta certificación

Además, La Universidad del Quindío recibió el Certificado en Responsabilidad Social de la Corporación Fenalco Solidario, sello otorgado a las organizaciones que demuestran una gestión socialmente responsable en ocho áreas de interés,

El Quindío Convention Bureau ha sido seleccionado como finalista en los Premios Nacionales de Turismo 2025, organizados por ProColombia, en la categoría Turismo Más Allá de las Fronteras, gracias a su estrategia de promoción internacional Wander Love Quindío, que busca posicionar al departamento en la línea de turismo de romance.

En deportes, La pesista quindiana Julieth Jiménez Palechor ganó una medalla de oro con 107 kilogramos de envión y medalla de plata en el total olímpico con 181 kilogramos que levanta pesas en el torneo centro americano y del caribe en República Dominicana, en el torneo es el único clasificatorio para los juegos centro americanos del 2026 (evento del ciclo olímpico) la deportista compitió en la división de los 53 kg.

Julieth Jiménez Palechor clasifica a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con apoyo de Indeportes Quindío y que se realizarán entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, y que hacen parte oficial del ciclo olímpico.

Su entrenador Carlos Andica expresó “esto nos deja muy satisfechos, porque primero se cumplen los objetivos de clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento del ciclo olímpico, y me deja muy satisfecho que se cumpla ese objetivo con las medallas y con los resultados.