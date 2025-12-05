Viernes 5 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindíob

La réplica de la torre Eiffel en el alumbrado navideño en la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío cayó banda dedicada al tráfico de estupefacientes y que modificaba las armas con ganchos de cosedora para ejercer control territorial

Fueron capturadas 19 personas en los municipios de Armenia y Calarcá en el Quindío y el municipio de Sevilla en el Valle del Cauca.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que la banda denominada “Targaryen” estaba dedicada al abastecimiento de estupefacientes en grandes cantidades, en diferentes puntos en los departamentos del Quindío, Tolima, y Caldas, así como en la ciudad de Bogotá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que la duración del proceso investigativo fue de un año y permitió la contundencia del operativo los importantes resultados para hacerle frente al delito. Asimismo, dio a conocer que la banda utilizaba armas de fuego y armas artesanales donde los cartuchos eran modificados introduciéndole ganchos de cosedora para generar daño en el marco del control territorial lo que fue evidenciado mediante llamadas telefónicas que fueron interceptadas.

Destacó que en todo el proceso incautaron tres motocicletas, dos vehículos y autopartes, así como también 250 kilos de marihuana, 15 kilos de base de coca, cuatro kilos de cocaína, 113 cartuchos, seis celulares y cinco millones de pesos en efectivo.

Señaló que todos los elementos incautados están avaluados en 1.000 millones de pesos y las rentas criminales de este grupo delincuencial ascendían a 800 millones de pesos mensuales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades desplegarán operativo para garantizar la seguridad durante el puente festivo de velitas en el Quindío

Ante la alta afluencia de personas que se espera visiten el departamento durante este puente las autoridades establecerán diferentes controles.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que ya están en desarrollo del plan navidad por eso cuentan con un refuerzo como es el escuadrón femenino de operaciones rurales que desarrollan diferentes actividades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

También dijo que tienen un plan especial en la zona comercial, bancaria, aeropuerto, terminal y parques temáticos que son epicentro de turistas por eso es clave el acompañamiento.

Fue claro que el objetivo es que los habitantes del departamento y quienes llegan a pasar estas fechas se sientan seguros por eso contarán con 2 mil uniformados y un trabajo articulado con el Ejército.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Voceros de fundaciones animalistas del Quindío alertan por la desaparición de perros ante el uso de la pólvora y llaman la atención de los tenedores para reforzar las medidas

En efecto en la ciudad se ha escuchado mucha quema y estallido de pólvora lo que no solo ha provocado personas quemadas sino además afectaciones para los peluditos.

Diana Rodríguez de la fundación Eco Huellas señaló que es la problemática año tras año puesto que la cultura genera este tipo de comportamientos en la comunidad, pero fue enfática en decir que se debe avanzar en garantizar el bienestar animal en la temporada decembrina.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Considera que no hay pautas claras para denunciar los hechos lo que genera desconocimiento en la comunidad ante el uso de la pólvora y por eso dijo es fundamental el apoyo de las autoridades.

Envío un llamado especial a los tenedores de los animales a establecer las medidas correspondientes para salvaguardarlos como son gotitas de valeriana, tenerle un refugio en casa donde se sienta cómodo y tranquilo.

Además, alertó porque ya tienen reportes de muchos animales desaparecidos producto del uso de la pólvora y hasta en un día son cuatro casos así que están muy al tanto por el fin de semana de velitas que es donde más se genera el uso de este tipo de elementos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Frentes de Seguridad de la Cámara de Comercio llegan a zona comercial del barrio ciudad Dorada. El nuevo frente ubicado en el barrio Ciudad Dorada cuenta con la instalación de 12 nuevas cámaras de seguridad y la participación activa de 23 comerciantes, así como la Junta de Acción Comunal, quienes se suman a esta red que busca fortalecer el monitoreo, disminuir hechos de inseguridad y brindar mayor tranquilidad a compradores de la zona.

Además de la instalación de las cámaras de vigilancia, los comerciantes vinculados al programa hacen parte de un grupo de WhatsApp de seguridad vinculado a la Policía Nacional, a través del cual mantienen comunicación directa, alertan sobre situaciones sospechosas o posibles robos y reciben acompañamiento permanente, fortaleciendo así la reacción oportuna y el trabajo articulado en cada sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas, a las 9y30 de la mañana el partido cambio radical inscribirá la lista a la cámara de representantes por el Quindío, integrada por el actual representante Jhon Edgar Pérez, la exalcaldesa de Calarcá Jenny Trujillo y Oscar Marín

En las últimas horas se confirmó la lista del pacto histórico a la cámara de representantes integrada por quienes ganaron la consulta popular ellos Miguel Grisales, primer renglón Mónica Bolívar segundo renglón y Carlos rozo tercer renglón con lista cerrada, paritaria y cremallera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por los lados del partido liberal, aunque se oficializó la terna de candidatos a la cámara integrada por Sandra Aristizábal, Luisa León y Daniel Restrepo, Andrés Guzmán a quien no le dieron el aval envió un derecho de petición al presidente del partido Cesar Gaviria reclamando su aval y rechazando que le entregaran el aval al exalcalde de Montenegro que tiene investigaciones en contra.

Mientras que, en el tema del Senado, son dos los candidatos del Quindío que tienen aval, el exconcejal de Bogotá Juan Baena que renunció a la corporación y recibió el aval del nuevo Liberalismo, mientras que Daniel García Colorado recibió el aval de la alianza verde y será candidato al senado.

Se espera que entre hoy y el lunes 8 de diciembre se definan las demás listas de partidos y movimientos y se inscriban ante la registraduría.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A las 9 de la mañana en la Asamblea Departamental se lleva a cabo la elección del nuevo Contralor del Quindío para el período 2026-2029.

Los tres candidatos postulados y que pasaron la entrevista privada en las últimas horas ante ellos diputados, son Rodrigo Vallejo Sánchez, Pablo Hernán Cardona Castro y Gildardo Campuzano Perches

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, reveló en 6AM que sí habrá aumento en las tarifas del gas en el país sobre todo en el segmento de gas natural vehicular. Esto se dará en distintas regiones del país, pero no en todo el país, en el caso del Eje cafetero será entre 5% y 13%

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias a la articulación entre el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, y la gerente del Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios, Diana Carolina Castaño Londoño, el hospital contará con un Resonador Magnético Nuclear de 1.5 teslas, una inversión superior a $8.200 millones. Con este avance, continúa la consolidación de uno de los proyectos más importantes para fortalecer los servicios de alta complejidad en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Márquez y Fajardo la firma constructora presentó su nuevo proyecto el AC Hotel Armenia By Marriott que está ubicado detrás del batallón de servicios de Armenia y contará con 120 habitaciones y una inversión de 200 mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La autoridad ambiental entregó parte de tranquilidad sobre la intervención de árboles en obras de Armenia

Puntualmente se trata de la obra en el sector de la glorieta de Bomberos en el marco del proyecto del intercambiador vial donde se han talado árboles generando diferentes reacciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés dijo que es muy positivo la labor de intervención porque desde la alcaldía se adaptaron a la realidad ambiental por lo que la obra está en concordancia con el suelo de protección.

Explicó que alrededor de 61 árboles tenían que ser objeto de tala definitiva puesto que incluso hay algunas que son especies invasoras. Aclaró que todo el proceso será sujeto a una compensación donde por cada individuo que se tala deberán ser compensados cuatro individuos más.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia vivirá este domingo 7 de diciembre una de sus noches más especiales del año con la XV versión del Festival de Estrellas y Faroles, un evento organizado por la Alcaldía de Armenia y el Imdera.

Este 2025 alcanzó una cifra histórica de 230 grupos inscritos, listos para iluminar el sector de San José – El Recreo con más de 8.000 faroles elaborados por familias, instituciones y colectivos de toda la ciudad.

Desde las 2:00 de la tarde, el Imdera abrirá la jornada con actividades recreativas y deportivas para niños y niñas, en una programación que llenará de juego, color y movimiento los escenarios del sector. La instalación de los faroles comenzará a las 4:00 p. m., momento en el que las calles empezarán a transformarse en un corredor de luz y creatividad comunitaria.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El encendido oficial está programado para las 6:30 p. m., con la celebración de una eucaristía que marcará el inicio de una noche cargada de simbolismo, tradición y encuentro ciudadano. Será la antesala perfecta a la Navidad, donde cada farol contará una historia construida desde los barrios, instituciones educativas, clubes deportivos, grupos culturales y organizaciones sociales.

A las 7:00 p. m., la Alcaldía de Armenia dará apertura a las verbenas populares, una apuesta artística que acompañará el festival con música, talento local, los grupos nacionales: Herencia de Timbiquí y latín Brothers y actividades para toda la familia, convirtiendo la jornada en un gran evento cultural y recreativo para la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis entregó por primera vez en su administración, el Escudo del Departamento al Gimnasio Contemporáneo, por ser el mejor ICFES del país

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío y el Parque del Café se visten de gala para recibir a los soldados del Ejército Nacional en una nueva versión de la Noche del Honor

En total serán 73 hombres y mujeres galardonados en 32 categorías, entre las que se encuentran: protección de la población civil, debilitamiento de la amenaza, apoyo a la gobernabilidad y fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia. invita a la comunidad del barrio Los Quindos a participar en la socialización de la obra de reposición parcial de la red de distribución de acueducto, con una inversión cercana a los 279 millones de pesos.

La jornada se realizará el viernes 5 de diciembre, a partir de las 9:00 a.m., en la iglesia del barrio Los Quindos, donde el equipo técnico de la entidad explicará los alcances, beneficios y etapas del proyecto.

Esta intervención busca mejorar la infraestructura hidráulica, optimizar la continuidad del servicio y garantizar redes modernas y eficientes para los residentes del sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El espíritu navideño vuelve a encenderse en el corazón del Quindío con la Mágica Navidad Soledén, una expedición jurásica que combina fantasía, tradición y aventura para convertirse en la experiencia familiar más importante del momento.

Se vivirá en el parque Soledén de Comfenalco Quindío, del 6 de diciembre al 4 de enero de 2026. Es la tercera versión del evento, que reúne en un mismo lugar un concepto temático, esta vez de dinosaurios, alrededor de luces y espectáculos al aire libre.

Los pases de ingreso pueden adquirirse según la categoría de afiliación, con tarifas de $4.900, $8.000 y para no afiliados de $13.000.

La compra de entradas está disponible en múltiples puntos: taquillas del parque Soledén (miércoles a domingo, de 8:00 a.m. a 4:45 p.m.), droguerías Comfenalco, CAPF, Comfebox, Tesorería de la sede Comfenalco, y el Instituto Técnico de Educación en la Unidad de Servicios El Bosque. También es posible adquirir los pases en línea a través de Soledad.co mediante PSE.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, este domingo 7 de diciembre no se realizará la ciclovía de Armenia en ninguno de los tramos

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdera) informa a la comunidad que este domingo no se llevará a cabo la ciclovía de Armenia en ninguno de sus tramos. La decisión obedece a que todo el equipo operativo, logístico y de recreación del instituto estará destinado al desarrollo de la XV versión del Festival de Estrellas y Faroles, que se realizará en el occidente de la ciudad a partir de las 6:30 p. m.

El Imdera agradece la comprensión de los usuarios habituales de la ciclovía y los invita a disfrutar esta celebración tradicional que reúne a cientos de familias alrededor de la creatividad, el arte y la sana convivencia. La actividad retornará con normalidad el domingo 14 de diciembre