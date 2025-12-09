Martes 9 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fin de semana de velitas violento en el Quindío, cinco homicidios se registraron en los municipios de Armenia, Montenegro y La Tebaida.

En Armenia se registraron tres asesinatos, un doble homicidio en el barrio Las Colinas donde fueron asesinados con arma de fuego Deiby Arias Becerra de 25 años de edad alias “Deiby” y Carlos Alberto Quintero de 54 años de edad.

Según la Policía, Carlos Quintero se encontraba dialogando con alias “Deiby” a quien al parecer iba dirigido este atentado, quien lo habría puesto como escudo, en tal sentido, la persona de 54 años de edad recibió gran parte de impactos por arma de fuego.

Por otra parte, alias “Deiby” fue lesionado a través de esta misma modalidad el pasado 23 de noviembre, donde falleció por impactos de arma de fuego el señor Jhon Hener López Villa.

Estos hechos al parecer se habrían presentado por ajustes de cuentas de personas dedicadas al comercio de estupefacientes.

El otro hecho se presentó en el barrio La Grecia donde fue asesinado Sebastián Espinosa Ceballos de 26 años de edad conocido como alias “Chinga”,

Según la Policía, esta persona estaba consumiendo estupefacientes momentos en que fue atacado por un hombre que se movilizaba a pie; la víctima del ataque sicarial se encontraba en libertad condicional y hace 4 meses habría salido de la cárcel, donde se encontraba por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Y Como Jhon Faber Mesa Gutiérrez de 45 años de edad, fue identificado el hombre asesinado por impactos de arma de fuego en la tarde del domingo anterior en el municipio de La Tebaida.

El hecho se presentó, momentos en que la víctima se encontraba departiendo con familiares sobre la manzana 36 vía pública del barrio Nueva Tebaida Etapa 1, donde llegan dos personas en motocicleta y accionan un arma de fuego contra su humanidad, esta persona es traslada al Hospital Pio X, donde llega sin signos vitales a causa de las heridas.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Por otra parte, en este mismo hecho resultaron lesionadas dos personas más, entre ellas una mujer de 18 años y un hombre de 23 años de edad que se movilizaba por el lugar.

En el Quindío ya son 10 las mujeres asesinadas este año en ese departamento, en el último caso una dama de 30 años de edad fue asesinada con arma de fuego

Como Daniela Álvarez Arboleda de 30 años de edad, fue identificada la ciudadana que fue asesinada con arma de fuego en el municipio de Montenegro.

El hecho se presentó la noche del jueves 4 de diciembre de 2025, en la carrera 15 con calle 10 B del barrio Cacique del municipio de Montenegro, la víctima se encontraba departiendo con un hombre y son abordados por otro hombre, quien acciona el arma de fuego y huye del lugar.

Tras ocurrido el ataque, la ciudadana fue trasladada al hospital local donde llegó sin signos vitales, mientras que su acompañante quien también resultó lesionado tuvo que ser remitido a un centro hospitalario en la ciudad de Armenia donde recibe atención médica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia enviaron a la cárcel a un hombre sindicado de asesinar a otro hombre con arma blanca en medio de una riña

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Santiago Vaquiro Ballén, señalado de asesinar a un hombre, el 29 de noviembre cerca de la terminal de transportes de Armenia (Quindío).

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de homicidio. El procesado no aceptó el cargo.

El día de los hechos, en el barrio Santander, Vaquiro Ballén le quitó una gorra de un equipo de fútbol a la víctima, lo que ocasionó una riña. El presunto atacante, al parecer, hirió con arma cortopunzante en el cuello al afectado, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció por causa de la lesión.

En Armenia, la policía capturo a un hombre con circular azul de Interpol, que estaría vinculado en una masacre en la ciudad de Popayán donde fueron asesinadas tres personas este año.

La Policía Quindío en desarrollo de acciones de prevención y control, capturaron a un hombre de 35 años de edad, mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

La acción policial se llevó a cabo en la Manzana N del barrio Manantiales al sur de la ciudad de Armenia, cuando uniformados requieren a un ciudadano quien se desplazaba a bordo de una motocicleta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ya son siete las personas quemadas con pólvora en lo que va de diciembre en el Quindío, cinco adultos y dos menores de edad en la primera noche de velitas, aún falta el reporte de la segunda noche de velitas

La secretaría de Salud departamental del Quindío reportó en las primeras horas de este lunes 8 de diciembre, el caso de dos menores de 11 y 17 años de Armenia y Calarcá, respectivamente, quienes resultaron lesionados con pólvora por manipulación de artefactos pirotécnicos durante la noche del primer día de velitas.

Ambos menores sufrieron lesiones en manos y fueron atendidos en Redsalud y el hospital La Misericordia sin necesidad de hospitalización.

De los siete quemados desde el primero de diciembre, 6 en la ciudad de Armenia y uno en Calarcá, cinco adultos y dos menores de edad

En un operativo conjunto entre la Policía Quindío y el equipo de la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la alcaldía de Armenia, realizaron revisión a carretas de ventas informales en el centro de la ciudad y lograron la incautación de:

400 volcanes, 204 cajas de chispitas mariposa, 20 bengalas de 15 tiros, 2 bengalas de 30 tiros, 160 unidades de material detonante, 178 rosetas, 600 totes y 6 cajas de pop cebollitas

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia en video quedó grabado el momento en el que ciudadanos evitan que una turista extranjera fuera atracada por un hombre con arma blanca, lo insólito es que el agresor no fue capturado por falta de denuncia.

El hecho se presentó en la tarde del sábado 6 de diciembre en un local ubicado en la calle 15 #18-48 en el centro de la ciudad donde un hombre con arma blanca intenta atracar a una mujer y de inmediato varias personas reaccionaron entre ellos un hombre que golpea al presunto ladrón con un casco y luego otros también lanzan golpes al hombre que según el video se va del lugar luego de ser agredido y no poder cometer el atraco.

Un ciudadano de nacionalidad venezolana viajaba en motocicleta entre Quimbaya y Montenegro cuando, de pronto, se salió de la vía y se estrelló contra un guadual, lo que le provocó la muerte en el acto, según las autoridades de la región

Un motociclista muerto identificado como Marcos José Sosa, motociclista de 54 años de edad, en siniestro vial que se registro el fin de semana en la vía que comunica a los municipios de Quimbaya y Montenegro.

Mientras que en Armenia, tres menores de 12 años de edad resultaron heridos por un accidente de tránsito en la madrugada de ayer lunes, cuando un vehículo particular a alta velocidad los arrollo y huyo del lugar, los menores son atendidos en centros asistenciales.

La Policía de Tránsito del Quindío llama la atención de los conductores en especial de motocicleta a conducir a la defensiva en especial en estos días de lluvias en las vías nacionales para evitar accidentes en el plan retorno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ciudadanos y conductores denuncian que en varios sectores de Armenia hay intersecciones semafóricas fuera de servicio.

Uno de los casos más notorios en la carrera 19 entre calles 21 22 y 23 donde ningún semáforo está funcionando, poniendo en riesgo la movilidad del centro de la ciudad, así mismo hay problemas en otros semáforos sobre la avenida Bolívar

La Policía del Quindío mediante área de prevención y control en el kilómetro 31+200 en la vía La Paila – Armenia, logra la incautación de 72 botellas de licor de contrabando provenientes de Venezuela.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas, según la registraduría En el departamento del Quindío se inscribieron 10 listas a la Cámara de Representantes, 5 Partidos políticos (Liberal, Cambio Radical, Fuerza de la Paz, Salvación Nacional, Verde Oxígeno).

5 Coaliciones (Ahora Colombia, Centro Democrático Partido - Conservador, Frente Amplio, Fuerza Ciudadana y Pacto Histórico) y 3 Aceptaciones al Senado de la República (ALMA - José Manuel Ríos, Alma - José Albeiro Torres y Alianza Verde)

El abogado Perches Giraldo Campuzano es el nuevo contralor del Quindío

Con 8 votos a favor en el recinto de la asamblea departamental, fue elegido el abogado y exprocurador regional como nuevo contralor del Quindío para el período 2026-2029.

El designado es abogado con maestría y especialización en derecho administrativo y gestión ambiental. Tiene una experiencia superior a los 30 años y ha ejercido cargos como procurador regional de Risaralda, Nariño y Quindío, subgerente regional del banco agrario de Colombia y actualmente es contralor municipal de Pereira.

En diálogo con Caracol Radio agradeció el apoyo de la mayoría de los diputados y dijo que dentro de las expectativas es continuar haciendo control fiscal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia alcanzan las 400 esterilizaciones de animales y adelantan jornadas en diferentes puntos de la ciudad de manera gratuita

Inflación anual disminuye a 5.30% en noviembre, confirmó el DANE

El índice de precios al consumidor en lo corrido del año se ubicó en el 4.82%. La inflación en Armenia fue del 5.11%, donde los arriendos y las comidas en restaurantes fueron loas que presentaron los mayores incrementos

Desde la Asociación de Transportadores del Quindío llamaron la atención porque el incremento de la tarifa del gas natural vehicular impactar al gremio de los taxistas que en un 40% utiliza este tipo de combustible

Empresas Públicas de Armenia, en articulación con la Alcaldía de Armenia continúa desarrollando una de las obras más importantes para el fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos en la ciudad: la reposicionamiento parcial del alcantarillado del barrio Laureles y la reposición parcial de la red de distribución de acueducto.

El proyecto cuenta con una inversión de $1.770.863.557,69, recursos orientados a la modernización de la red de alcantarillado y del sistema de acueducto, mediante la instalación de tuberías de mejor capacidad y mayor durabilidad. Con esta obra, alrededor de 1.500 habitantes del barrio Laureles se verán beneficiados, mejorando de manera significativa su calidad de vida y las condiciones de prestación del servicio.

Actualmente, la ejecución alcanza un 35% de avance, reflejando progreso continuo en las actividades de excavación, instalación de tuberías, reposición de conexiones domiciliarias y recuperación de las áreas intervenidas. Los trabajos se adelantan cumpliendo con los estándares técnicos y ambientales establecidos, garantizando seguridad y eficiencia en cada fase del proceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, continúa adelantando acciones estratégicas para fortalecer la seguridad y combatir actividades que afectan la convivencia en la ciudad. En esta ocasión, se desarrolló un operativo de control en establecimientos dedicados a la venta de celulares y accesorios, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y prevenir la comercialización de dispositivos de dudosa procedencia.

Durante la jornada se realizaron cinco visitas a locales especializados. Como resultado, cuatro establecimientos fueron objeto de suspensión temporal por no contar con la documentación exigida en el artículo 92, numeral 16 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Asimismo, tres dispositivos móviles fueron aprehendidos tras detectarse IMEI duplicado, los cuales fueron entregados a la unidad de Policía Judicial – Sijín para avanzar en la trazabilidad y determinar su origen.

El departamento del Quindío, se convirtió en escenario nacional al acoger, por primera vez en la historia del país, la Noche de Honor del Ejército Nacional fuera de BogotáLa gala, realizada en el Parque del Café, contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, altos mandos militares, autoridades civiles y departamentales, y fue acompañada por el Gobernador del Quindío, quien destacó el honor que representa para la región recibir este acto solemne que exalta el valor y la dedicación de los héroes de la patria.

En deportes, Con una medalla de oro y una de bronce, el Quindío cerró con un balance sobresaliente su participación en la VI Válida Nacional de squash,

El oro llegó de la mano de Amelia Pinto en la categoría Sub-15 femenina, El bronce fue conquistado por Alberto Manso y Camilo Carvajal en dobles masculino

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) confirmó que los procesos de las escuelas de formación deportiva seguirán activos hasta la semana del 19 de diciembre en diferentes comunas y escenarios deportivos de la ciudad.