Más de 150 menores de edad lesionados con pólvora en inicio de temporada de fin de año

El Instituto Nacional de Salud informó que entre el 1 al 10 de diciembre de 2025 se han notificado 453 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, un incremento del 8,6 % con respecto al mismo corte del año pasado.

Del total 155 corresponden a menores de 18 años, y de estos, 18 se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol. Agregaron que no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica. Los artefactos que se asocian a estas lesiones son los totes (30,8 %), seguidos de otros (18,6 %) y en tercer lugar se encuentran voladores (18,4 %).

Ciudades con mayor número de quemados

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud las ciudades con más casos son:

Medellín con 30

Cúcuta con 11

Armenia con 10

Popayán con 8

Pasto e Ibagué con 7 cada uno

Intoxicación con fósforo blanco

Inicialmente el Instituto Nacional de Salud reportó 3 casos de intoxicaciones por fósforo blanco en Barranquilla, pero tras valoración por laboratorio se descartó un caso. La cifra oficial de intoxicados por fósforo blanco es de 2 menores.

El fósforo blanco es una sustancia química altamente tóxica usada a veces en fuegos artificiales artesanales. Su contacto o inhalación puede causar quemaduras severas, irritación intensa y daño en órganos, por lo que su manejo está prohibido.

Lea también: Noche de Velitas dejó más de 170 quemados con pólvora en todo el país

Un niño de 2 años está entre los quemados con pólvora en la noche de Velitas en Medellín

La celebración del Día de las Velitas volvió a dejar personas lesionadas por el uso de pólvora en Antioquia. De acuerdo con el último reporte de la gobernación, el departamento suma 61 quemados con pólvora en lo que va de diciembre. Allí un niño de 2 años presentó quemaduras de segundo grado en la mano por manipulación de una chispita.