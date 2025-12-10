Niño de 13 años herido por pólvora en Pasto no fue atendido por negativa de sus padres

Las autoridades señalaron que las afectaciones por pólvora no solamente dejan impactos físicos, sino también psicológicos. Crédito: Secretaría Departamental de Salud del Cauca.

Pasto - Nariño

Hay alerta en Pasto tras un caso ocurrido en el centro de salud San Vicente durante la noche de Velitas, en donde un menor de 13 años llegó con quemaduras ocasionadas por pólvora, pero sus padres lo sacaron a la fuerza antes de que pudiera ser atendido por el personal médico.

“Llega un menor de 13 años con quemaduras, llega en compañía de unos amigos, se les informa a los padres, se acercan, llegan alterados y agreden al guarda de seguridad y salen con el menor, no se le alcanza a dar atención al menor debido a que los padres no permitieron la atención”. Indicó la enfermera profesional Karen Michelle Tello Arteaga.

De acuerdo con la información de la ESE Pasto Salud, los padres ingresaron a la zona de triaje alterados, sin permitir la revisión del niño ni la curación requerida, huyendo del centro asistencial antes de que se activara el procedimiento correspondiente para lesiones por pólvora, por lo que se activó el protocolo de búsqueda.

Pólvora en Nariño: 15 personas quemadas

La directora del Instituto Departamental de Salud, Ana Belén Arteaga Torres, informó que durante la celebración del Día de las Velitas 12 personas resultaron lesionadas por el uso inadecuado de pólvora, entre ellas cuatro menores de edad.

En total, Nariño acumula 15 quemados desde el inicio del periodo de Vigilancia Intensificada el pasado primero de diciembre, entre estos, seis menores de edad, por lo que reiteraron el llamado a fortalecer las acciones de prevención, ya que gran parte de los heridos son observadores, entre ellos niños.

Otras emergencias en diciembre

Según la ESE Pasto Salud, durante estas celebraciones se atienden múltiples casos asociados al consumo de alcohol y a la imprudencia en vía pública, adicional a esto, suele registrarse gastroenteritis por ingesta de alimentos en mal estado, intoxicación por alcohol y sustancias psicoactivas, traumas, cortes y varios accidentes de tránsito cuyas víctimas llegaron en estado de embriaguez para procedimientos de suturas y curaciones.

Durante esta temporada también aumentan las riñas y los intentos de hurto, por lo que recomendó a la ciudadanía extremar precauciones y evitar el uso de pólvora en todos los rangos de edad.