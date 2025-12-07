Salah explota: Rompe relación con Arne Slot y deja mensaje con tono de despedida del Liverpool

Del ambiente de fiesta que se respiró en Liverpool con el título de la Premier League a mitad de año no queda nada. Ahora en la institución resalta la crisis de resultados, el mal entorno en el camerino y el distanciamiento marcado entre Mohamed Salah, gran referente de los últimos años, y el técnico Arne Slot.

Salah volvió a quedarse en el banco de suplentes en el juego en el que Liverpool empató contra Leeds por 3-3. Al cuadro Red se lo igualaron al minuto 90+6′ en una acción de Ao Tanaka, situación que agravó el presente de los dirigidos por Arne Slot, pues marchan octavos de la Premier League con 23 puntos y un acumulado de 7 triunfos, 2 empates y 6 derrotas.

Salah explotó y reveló ruptura con Slot

El egipcio no jugó contra West Ham, luego inició desde el banco frente a Sunderland y con Leeds se quedó esperando la oportunidad. Salah no aguantó más y aseguró que alguien lo quiere fuera del equipo, así como dejó un mensaje con tono de despedida, pues frente al Brighton podría ser su último partido con la camiseta del Liverpool.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”, inició diciendo.

Salah renovó su contrato hasta el verano de 2027, pero dejó caer que puede no volver al Liverpool tras la Copa de África, a la que se va el 15 de diciembre.

“Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí”, añadió.

Sobre la relación con Slot, Salah dijo: “No hay relación entre nosotros. Antes teníamos una buena relación y ahora, de repente, no hay relación”.

El delantero egipcio, preguntado sobre una posible marcha a Arabia Saudita, dijo que en el fútbol no se sabe nunca, pero no quiso hacer referencia a una hipotética oferta de este país.

“Después de todo lo que he hecho por este equipo, de verdad que duele. Conozco muy bien el club, he estado aquí muchos años. Mañana Carragher me va a volver a atacar y es lo que hay. Llevo muchos años en este club, marcando más que nadie en esta generación. No creo que nadie haya marcado más goles y dado más asistencias que yo en este tiempo. Estoy solo en esta situación”.

Salah fue Bota de Oro, máximo asistente y mejor jugador de la Premier League la temporada pasada, además de cuarto en el Balón de Oro, pero este año solo lleva cinco goles y tres asistencias entre todas las temporadas.