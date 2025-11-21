Terremoto en Bangladesh: al menos cinco personas muertas y cientos de heridos

An army personnel stands guard near the rubble that fell from a damaged building following an earthquake in Old Dhaka on November 21, 2025. A powerful earthquake struck Bangladesh on November 21 outside the crowded capital Dhaka, killing at least three people and injuring many others, health officials said. (Photo by Munir UZ ZAMAN / AFP) / MUNIR UZ ZAMAN

El sismo se produjo a las 10:38 a.m, hora de Bangladesh, sobre la media noche en Colombia, y su epicentro fue a unos 33 kilómetros de la capital, Daca, estos datos los entrega el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El líder del gobierno interino Muhammad Yunus confirmó que al menos cinco personas, incluido un niño, han muerto y alrededor de 100 personas han resultado heridas, incluidos estudiantes universitarios y trabajadores de fábricas

El Servicio de Bomberos informó que al menos tres de los fallecidos proceden del derrumbe parcial de un edificio de ocho plantas en el área de Kosaituli, en el centro de Daca, cuyo revestimiento cayó sobre una tienda en la planta baja y alcanzó a clientes y transeúntes.

ElServicio Geológico de Estados Unidos ha estimado que serán varias “muertes significativas” y daños.

El Departamento Meteorológico de Bangladesh confirmó que el temblor duró 26 segundos y el epicentro se situó en Madhabdi, en el distrito de Narsingdi.

Incluso, se sintieron fuertes temblores hasta la ciudad india de Calcuta, a más de 325 kilómetros del epicentro.

El terremoto provocó el pánico entre muchos habitantes de ese país de mayoría musulmana y 170 millones de habitantes.