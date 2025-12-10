Hasta siempre, La Equidad: Escudo, uniforme y detalles del nuevo equipo, Internacional de Bogotá

El grupo Tylis-Porter ejerció la compra de las acciones de La Equidad a principios de 2025 (aproximadamente por 30 millones de dólares) y ya venía compitiendo en la Liga colombiana bajo el mandato de sus nuevos propietarios y con una ideología diferente. Sin embargo, los resultados en el campeonato no fueron los esperados y confían para 2026 armar un plantel más experimentado para figurar en el país.

Lo cierto es que desde la fecha figurarán oficialmente bajo el nuevo nombre, el nuevo escudo y los nuevos colores. Internacional de Bogotá hizo el anuncio este miércoles 10 de diciembre, en el que presentó, entre tanto, detalles de su nuevo emblema.

Un cóndor, la leyenda de El Dorado, Bogotá y más

El club explicó la simbología del nuevo escudo de la institución, que ya se conocía desde hace un buen tiempo e incluso cuenta con el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio. Destaca el cóndor con sus alas extendidas, el nombre Internacional de Bogotá y el color dorado. A continuación las explicaciones:

Internacional: Simboliza la unión entre lo distinto y aquello que conecta: personas, culturas y sueños.

Bogotá: La raíz, ciudad múltiples, orígenes, capital de los acentos, culturas y sueños de un país.

Cerros Orientales: Representa el origen de lo que es el club, la memoria, identidad y guía.

Escudo: Todos son parte. Una forma libre de vivir y jugar al fútbol.

Color dorado: Representa el mito de El Dorado. Nacido en estas tierras, símbolo de grandeza y riqueza natural.

Círculo: Símbolo universal de unión. Representa el sol que nace detrás de las montañas.

El Cóndor Andino: Símbolo nacional. Guardián de la riqueza natural y emblema de la libertad.

¿De qué color sería el uniforme?

Según se ha conocido, el uniforme principal será blanco con bordes dorados, alineándose al escudo. El resto de detalles de la indumentaria está por revelarse.

Hasta siempre, La Equidad

El último partido en el que la institución figuró bajo este nombre fue el pasado 12 de noviembre en lo que terminó con la victoria por 4-0 sobre Pereira en el estadio Metropolitano de Techo. Fue una jornada carga de emotividad, pues fue la despedida de La Equidad.

La Equidad fue fundado en 1982 a nivel aficionado, ligado a la cooperativa aseguradora. Antes de dar el salto al profesionalismo, destacó en el Torneo del Olaya. Se profesionalizó en 2003 jugando en la segunda B y ascendió a la primera división de cara a la temporada 2007, en la que se mantuvo hasta 2025.

Entre sus logros más destacados está la Copa Colombia 2008 en la que venció a Once Caldas. Asimismo, tuvo tres subcampeonatos de liga y logró participar en Copa Sudamericana en 7 oportunidades, siendo la edición 2019 en la que más lejos llegó, cayendo en cuartos de final ante Atlético Mineiro.