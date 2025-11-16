Alexis García opinó sobre el futuro de La Equidad: “Se perdió la filosofía”

Alexis García, quien fue director de La Equidad por 7 años y alcanzó el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano en 2006. A partir de ahí, se destacó principalmente por jugar tres finales: Torneo Finalización 2007, Torneo Apertura 2010 y 2011. Además, también conquistó la Copa Colombia 2008.

El entrenador habló con Caracol Radio sobre la desaparición de La Equidad, mencionó su equipo favorito de cuadrangulares y expresó lo que perdió el club durante los últimos años.

El 𝟐𝟎 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟎𝟖 La Equidad conquistó la Copa Colombia. 🏆



De la mano de Alexis García coronamos nuestro título tras superar en la serie final a Once Caldas. ⚽️



Declaraciones de Alexis Gracía

“Para mí es una gran nostalgia de un club que ayudamos a construir casi desde 0 porque era un equipo del Olaya que le cambiamos totalmente la filosofía y los objetos y arrancamos algo diferente y lo aprovechamos”, inició hablando sobre el sentimiento que le causaba la desaparición de la Equidad.

Añadió: “Yo duré 12 años en total y básicamente le imprimimos la filosofía de excelencia, que era la palabra que identificaba lo que hacíamos y eso lo volvieron filosofía de la aseguradora, donde valorábamos los mecanismos y competíamos por unos objetivos muy claros y eso fue la identidad del equipo”.

Resaltó lo que se había perdido en el equipo: “Se perdió la filosofía, se quiso empezar de nuevo y romper con lo que había cuando se pudo haber hecho una transición más lenta, con más conocimiento; entraron a una serie de temas del lado oscuro del fútbol que también desconocíamos y eso acabó con una cosa muy hermosa que había”.

Sobre sus finalistas de Liga 2025-2

“Los dos grupos están parejos y son muy difíciles; me parece que en un lado Medellín, Nacional, Junior y América, que fue el que menos tuvo un rendimiento alto, es un grupo duro; el hecho de que estén ahí los finalistas de Copa lo hace un grupo exigente y en el otro lado están equipos que me gustan: Bucaramanga, que tuvo un buen semestre; Fortaleza, que fue un equipo de mucha regularidad; me recordó mucho a La Equidad de nuestra época”.