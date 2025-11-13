La Equidad se despide de su nombre: Conozca todos los cambios del club para 2026

Último partido en la historia de La Equidad / Oficial de Colprensa.

La Equidad disputó su último partido del 2025 y se despidió, sumando su tercera victoria en el semestre ante los jugadores Sub-20 de Pereira, en el Estadio Metropolitano de Techo por la Liga Colombiana. Fue el último partido con el nombre de La Equidad, y para 2026, los nuevos dueños del club ya habrían presentado el nuevo nombre y escudo ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

De acuerdo con la información revelada en febrero del año en curso, cuando se llevó a cabo la rueda de prensa con los nuevos dueños del equipo, el grupo inversionista Tylis-Porter, encabezados por Sam Porter, afirmó:

“Escogimos Equidad porque tiene una gran historia, buenas inferiores y un equipo con gran potencial”, informó el miembro del grupo inversionista conformado por actores como Ryan Reynolds, Rob McElhenney y Eva Longoria.

Nuevo nombre y escudo de La Equidad

Según el periodista deportivo, Mariano Olsen, en mayo, el grupo de Hollywood registró el siguiente escudo en la Superintendencia de Industria y Comercio, junto al nombre: Internacional de Bogotá.

“Es política del grupo registrar todo arte que desarrollamos. Es una idea provisional, puede que quede así o que elijamos otras opciones”, informó.

Uno de los aspectos que el club no cambiará será su sede, pues seguirá jugando como local en el Estadio Metropolitano de Techo.

¿Cuáles son los nuevos objetivos del equipo?

Carlos Mario Zuluaga, quien vendió un porcentaje del club, pero continúa al mando de la presidencia, explicó los objetivos trazados para 2026, y reveló:

“Trabajaremos en 4 frentes, el primero será el fútbol femenino, para este año armamos un plantel totalmente diferente. Las academias también tendrán mayor protagonismo y vamos a potenciar todo eso. También queremos tener mejores ingresos, en mayor posibilidad de patrocinios y por último, claramente el equipo profesional, sabemos que una fuente de ingreso son las copas internacionales, por ende vamos a competir para lograr estar en ellas”, agregó.

¿Por cuánto dinero vendieron a La Equidad?

Aunque en la rueda de prensa, los protagonistas esquivaron la pregunta del periodista deportivo, César Augusto Londoño, según The Athletic, el medio inglés, la operación para cerrar el acuerdo entre el consorcio estadounidense y el conjunto asegurador, habría sido de 30 millones de dólares ($112.638.600.000 pesos colombianos, aproximadamente).



