Capturaron en Santo Domingo a un hombre que transportaba 120 botellas de licor adulterado

Santo Domingo, Antioquia

La Policía capturó a un hombre que trasladaba 120 botellas de licor adulterado durante un operativo de registro y control realizado en la vía Porcesito–Yolombó, a la altura del sector Partidas del Nordeste, en el municipio de Santo Domingo.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados detuvieron una camioneta en la que se movilizaba el hombre. Durante la inspección, hallaron:

5 cajas de ron, con 60 botellas de 750 ml.

3 cajas de aguardiente, con 60 botellas de 750 ml

“Se encontró a este sujeto, a quien durante la inspección se le abordó y se hallaron estos elementos ilegales que producen una afectación significativa a la salud para posteriormente comercializarlos”, explicó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, el Comandante del Departamento de Policía en Antioquia.

En total, fueron incautadas 120 botellas de licor adulterado. Según manifestó el detenido, la mercancía había sido recogida en el barrio Manrique de Medellín y tenía como destino el municipio de Segovia, en el Norte de Antioquia.

El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de San Roque, que adelanta la investigación.