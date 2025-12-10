Equipos conocerán su calendario en la Liga 2026-I: Día y hora del sorteo del Todos Contra Todos

Dos bajas confirmadas en el Santa Fe campeón para el segundo semestre de la Liga Colombiana. (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA

La Dimayor dio a conocer el día y la hora en la que se llevará a cabo el sorteo de la fase regular de la Liga colombiana 2026-I. Por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el campeonato tendrá algunos cambios.

Este miércoles, a partir de las 6:30PM, se sortearán los partidos del Todos Contra Todos del certamen, así como también del campeonato de ascenso. Posterior a ello, se dará a conocer el fixture en su totalidad.

El evento será transmitido pro el canal licenciado del FPC, además del YouTube de la Dimayor. Usted también podrá seguir el minuto a minuto a través de la página web de Caracol Radio.

Cambios en el campeonato

Si bien no han sido oficializados, la propuesta de Dimayor para el próximo año es que se elimine la fecha de clásicos; es decir, se jueguen 19 jornadas durante la fase regular. En las instancias definitivas, tampoco se disputarán cuadrangulares, regresando a los playoffs.

Los ocho mejores equipos del Todos Contra Todos clasificarán a una instancia de eliminación directa, donde los rivales se decidirán por sorteo, teniendo en cuenta algunos parámetros para su emparejamiento.

Las finales del presente campeonato se estarán disputando los días viernes 19 de diciembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y martes 23 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro.