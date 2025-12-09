Jefry Zapata sobre supuesto interés de Millonarios: “Para cualquier jugador del país es importante”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jefry Zapata fue una de las grandes figuras del Once Caldas durante este segundo semestre del 2025. El extremo antioqueño terminó como goleador del equipo, alternando como extremo y atacante.

En diálogo con El VBar Caracol, Zapata habló de un supuesto interés de Millonarios para ficharlo de cara al 2026. El atacante también habló de su actualidad e hizo un balance del 2025.

¿Cómo califica el semestre del Once Caldas?

“En lo personal y lo grupal para mí fue un año muy bendecido, el equipo logró dar un paso más en lo que es el proceso de buscar un título. Llegar a cuartos de final de Sudamericana es demasiado complicado, lastimosamente no se dio como queríamos, felicitar a mis compañeros por el trabajo que hicieron”.

¿Hay un interés de Millonarios?

“En redes he visto ese comentario, pero en este momento no me han dicho nada. Estoy en Once Caldas, trabajando y pensando en el siguiente año. En el momento no tengo un conocimiento”.

¿Hasta cuándo tiene contrato con el Once Caldas?

“A mí me hicieron la opción de compra en enero, que yo venía en préstamo desde el Cúcuta y firmé hasta junio de 2028″.

¿Quiere salir del Once Caldas?

“Estoy muy contento en Manizales, estoy tranquilo. Dejo todo en manos de Dios, donde él me ponga voy a trabajar para mí y para mi familia”.

¿Se siente mejor de 9 o extremo?

“Me siento más cómodo de 9, toda mi vida he jugado de delantero centro, pero desde que debuté como profesional me han puesto de extremo y acá en el Once, también de extremo. Pero este semestre el profe decidió ponerme en alternativa de 9, porque teníamos los tres torneos. Gracias a Dios aprendí mucho del goleador, me aconsejaron mucho”.

¿Qué opina de un posible interés de Millonarios?

“Para cualquier jugador en Colombia es importante un equipo como Millonarios, es un club grande. Yo dejó todo en mano de Dios”