Crece el malestar en Moniquirá por incremento de tarifas: anuncian paro el 20 de diciembre

Comunidad de Moniquirá realizará un plantón pacífico el 20 de diciembre por el incremento en las tarifas de transporte intermunicipal

Moniquirá

El descontento entre los habitantes de Moniquirá y municipios aledaños como Barbosa (Santander) continúa en aumento debido al reciente incremento en las tarifas de transporte intermunicipal. Las nuevas tarifas elevaron el valor del pasaje a $22.000 en la ruta Tunja–Moniquirá y a $25.000 en el trayecto Tunja–Barbosa, decisiones que la comunidad considera injustificadas.

“La tarifa se mantenía en $20.000 por los 60 kilómetros que hay de Moniquirá a Tunja, además de que la carretera está en buen estado. En febrero estaba como en $16.000 y le habían subido $4.000 de un momento a otro. No hay argumentos para presentar el alza. Eso no lo vamos a permitir”, manifestó a este medio el concejal Jhon Ramírez, uno de los voceros del descontento ciudadano.

Ante la ausencia de explicaciones por parte de las empresas transportadoras, los habitantes conformaron un comité ciudadano integrado por estudiantes, trabajadores y usuarios frecuentes de las rutas afectadas. Este grupo anunció la realización de un paro en el peaje el próximo 20 de diciembre, desde las cero horas, como mecanismo de presión para exigir una revisión de las tarifas.

“Tenemos pensado realizar un paro en el peaje el próximo 20 de diciembre, desde las cero horas, en el que no se permitirá el paso de buses de las empresas Autoboy, Santiago de Tunja, Omega, Copetrán y demás compañías que operan en la región. Solo se permitirá el tránsito de vehículos particulares”, explicó el concejal Ramírez.

El cabildante aseguró que la decisión se tomó luego de citar en dos ocasiones a los gerentes de las empresas de transporte a sesiones del Concejo Municipal, sin obtener respuesta. Agregó que algunas compañías han manifestado que, si Autoboy oficializa la tarifa de $22.000, ellas también se verían obligadas a hacer ajustes en sus precios, lo que ha aumentado la preocupación de la comunidad.

Los habitantes esperan ahora la intervención del Ministerio de Transporte, con el fin de que se verifique si los incrementos cuentan con soporte técnico y legal, y se garantice que las tarifas no continúen afectando la economía de quienes dependen diariamente de estas rutas.