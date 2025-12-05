Avanza en Villa del Rosario el proceso de recolección de firmas para eliminar el peaje La Parada

Villa del Rosario

Fueron radicadas las firmas que buscan respaldar la eliminación definitiva del peaje La Parada sobre la autopista internacional. Firmas que ahora deben ser avaladas por la registraduría y confirmar si son suficientes para llamar a los rosariences a las urnas para que decidan, si se elimina o no este peaje.

“Lo que viene por parte de la registraduría es verificar y auditar las firmas, saber la cantidad total. Nosotros ya hicimos un proceso de auditoría por parte de nosotros, es decir, de manera informal, y lo que esperamos es si cumplimos la totalidad que presentamos o si nos llega a hacer falta firmas. Si es así, nos darán un plazo pertinente, que en este caso lo que dicta la norma es, formalmente, un plazo de un mes más”, dijo Robert Vaca, líder promotor del Cabildo Abierto en Villa del Rosario

Indicó que a lo anterior, se podría sumar un mes más, teniendo en cuenta que “estamos en un municipio de inseguridad, de conflicto armado”.

Recordemos que este peaje fue blanco de un carro bomba el pasado 17 de febrero, acción terrorista perpetrada por el ELN.