Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán cortes de agua y reparaciones hoy 10 de diciembre

Cali, Valle del Cauca

EMCALI adelanta hoy miércoles 10 de diciembre labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

Acueducto:

Cierre por optimización de redes en:

San Joaquín (Carrera 88, hasta la 94, entre calles 16 a 18)

(Carrera 88, hasta la 94, entre calles 16 a 18) Guacanda, Yumbo (Calle 14 norte, hasta la 15c norte, y entre carrera 3ra hasta 6ta norte).

Suspensión temporal del servicio de agua a partir de 9 am hasta las 9 pm, habrá carrotanque para abastecer a los usuarios en ambos sectores

Acueducto con reparaciones en:

Comuneros 1 (Carrera 28g 2 con 72g)

(Carrera 28g 2 con 72g) El Retiro (Calle 52 con 38a)

(Calle 52 con 38a) La Selva (Calle 14c con 49)

(Calle 14c con 49) Lleras, en Yumbo (Calle 6ta norte con 4ta norte).

Energía:

Cambio de 8 postes de concreto en:

Sector del barrio Ricardo Balcázar (Carrera 26m diagonal con diagonal 71c)

(Carrera 26m diagonal con diagonal 71c) La Base (Calle 56 con carrera 8a)

Suspensión temporal de energía a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Instalación de cable ecológico en el circuito el castillo en la vía Cali - Jamundí, no va a generar suspensión a los usuarios.

Alcantarillado: