A través de la “Búsqueda Inversa” cinco personas desaparecidas en el Valle buscan sus familiares

Estas personas oriundas de los municipios de Caicedonia, Cali, Cartago, Sevilla y Palmira hacen parte de Búsqueda a la Inversa que adelanta la Unidad de Búsqueda, Medicina Legal y la JEP en el Valle del Cauca.

Nicolás Stiven Arango nació el 28 de marzo de 1966 en Palmira, Valle del Cauca, el mismo municipio en el que años más tarde presuntamente fue desaparecido por causas relacionadas con el conflicto armado que durante décadas se ha presentado en el país. Hoy su cuerpo se encuentra identificado y permanece en un cementerio del departamento esperando a que alguno de sus seres queridos pueda recibirlo, para regresar a casa.

Al igual que Nicolás, los cuerpos identificados de Joany Bonilla, de Sevilla; Guillermo Hernández Londoño, de Cartago; Eduardo Gutiérrez Torres, de Cali y Belisario López Gómez de Caicedonia, buscan a sus familiares y allegados en todo el país.

Estos casos fueron vinculados a la estrategia denominada ‘Búsqueda Inversa’, una iniciativa articulada entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se difunden los nombres y rostros de las personas cuyos cuerpos ya fueron identificados, pero aún no ha sido posible encontrar a sus seres queridos. Una estrategia que busca facilitar la entrega digna de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Hasta la fecha, este trabajo ha permitido contactar a 71 familias de las 102 personas publicadas en el sitio web de búsqueda inversa y 27 cuerpos han sido entregados a sus seres queridos a nivel nacional. Por ello, la UBPD hace un llamado a todas las personas que puedan conocer a las familias de Nicolás, Joany, Guillermo, Eduardo o Belisario a comunicarse con la Entidad al número telefónico 3162783057 o visitar su sede en la ciudad de Cali en la carrera 43 A # 5 A – 90 (barrio Tequendama).

Para conocer todos los perfiles y aportar información a la búsqueda humanitaria y extrajudicial, puede ingresar a: busquedainversa.unidadbusqueda.gov.co.

