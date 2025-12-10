Ya son 30 los lesionados por el uso indebido de pólvora en el Valle, en apenas 9 días de diciembre

Según el Observatorio de Salud del Valle, diez municipios, exceptuando Cali, reportan en el inicio de la temporada decembrina 10 menores lesionados por la manipulación inadecuada de pólvora.

Un fuerte llamado de atención a los alcaldes del Valle del Cauca y padres de familia para que tomen medidas ante el uso inadecuado de pólvora, que ya deja 30 personas lesionadas, hizo la gobernadora, Dilian Francisca Toro.

“Dadas las cifras que estamos teniendo en el Valle del Cauca con los niños, con personas adultas que han sido quemadas por pólvora, le estamos llamando la atención a los alcaldes que no han hecho el decreto que se necesita para que no se expenda pólvora, sino solamente donde está autorizado, que no se venda en las calles”, reitero la mandataria.

Asimismo, pidió a las autoridades tener un mayor control de estos artefactos pirotécnicos.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro recordó que en el departamento está vigente el decreto expedido por la Gobernación del Valle del Cauca el pasado 18 de noviembre en el que se pide a los alcaldes de los 40 municipios y 2 distritos, adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

Entre tanto, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que a la fecha hay 11 menores lesionados por el uso inadecuado de pólvora.

Un total de 25 personas resultaron quemadas por pólvora en el Valle del Cauca durante la Noche de Velitas; 10 de ellas son menores, según el reporte de las autoridades de salud.