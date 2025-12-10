Disidente condenado escapó de la cárcel de Itagüí en medio de caos interno y denuncias

Medellín, Antioquia

Un grave hecho de orden público sacude al Valle de Aburrá tras la fuga de Darío Arcadio Zapata, alias El Zorro o El Flaco, un disidente capturado en 2016 en Valdivia y sentenciado a más de 30 años por desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir. El recluso escapó del pabellón 2 de la cárcel de Itagüí, atravesó zonas administrativas y salió por la puerta destinada a abogados sin que se activaran controles ni alarmas.

Según información revelada por Caracol Radio, el interno logró evadir la vigilancia saltando un muro y aprovechando el evidente relajamiento de la seguridad interna del establecimiento penitenciario.

La fuga ocurrió en medio de una fiesta dentro del penal

Fuentes internas del penal detallaron que el 8 de diciembre, día de la fuga, se realizó una fiesta en la que habría ingresado licor, mujeres y personas ajenas al penal, y donde varios privados de la libertad —incluidos cabecillas de estructuras criminales— circularon libremente entre patios, oficinas y zonas educativas. Incluso, señalan que algunas personas pernoctaron dentro del establecimiento.

La concejala Claudia Carrasquilla calificó el episodio como “una fuga regalada” y advirtió que el caso refleja “una crisis mayor en establecimientos donde permanecen cabecillas criminales”.

Fuentes afirman que la fuga estaba planeada

Una de las fuentes que se comunicó con la concejala aseguró que alias El Zorro tenía previsto fugarse desde días atrás, luego de ser notificado de una nueva imputación por ocho homicidios, incluido el de un menor de edad y un caso de desaparición forzada en Valdivia. Esta situación habría motivado su decisión de escapar antes de enfrentar los nuevos cargos.

Para Carrasquilla, lo ocurrido evidencia negligencia, permisividad y posibles actos de corrupción que comprometen la seguridad de Medellín y del país.